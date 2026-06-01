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01 de Junio de 2026
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Por Redacción Red43

Cuatro cuarteles de la cordillera recibirán camionetas donadas

El Hoyo, Lago Puelo, Epuyén y Trevelin figuran entre los beneficiarios. Las unidades fueron donadas por Pan American Energy y serán destinadas a cuarteles de la cordillera y a tareas de capacitación en toda la provincia.
Por Redacción Red43

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La entrega de cinco camionetas para bomberos voluntarios de Chubut se concretó en la ciudad de Comodoro Rivadavia, en el marco de una iniciativa impulsada por Pan American Energy junto a la Federación Chubutense de Bomberos Voluntarios. Los vehículos estarán destinados a fortalecer tanto las tareas operativas como las actividades de formación que se desarrollan en distintos puntos de la provincia.

 

Las unidades fueron transferidas a la Federación Chubutense de Bomberos Voluntarios, que será la titular registral de los vehículos. Este esquema permite centralizar la administración y los aspectos vinculados a la documentación de cada unidad.

 

Cuarteles de la cordillera recibirán las nuevas unidades

Según informaron, Pan American Energy solicitó que las camionetas fueran asignadas a los cuarteles de El Hoyo, Lago Puelo, Epuyén y Trevelin, además de una unidad destinada a la Dirección Provincial de Capacitación.

 

 

La incorporación de estos vehículos apunta a mejorar la capacidad de respuesta y la logística de instituciones que prestan servicio en localidades donde las distancias y las características geográficas suelen representar un desafío para el trabajo de los bomberos voluntarios.

 

La llegada de nuevo equipamiento también permite optimizar traslados, tareas de coordinación y actividades vinculadas a la preparación del personal.

 

Una camioneta para la Dirección Provincial de Capacitación

Uno de los aspectos más valorados por la Federación fue la asignación de una camioneta a la Dirección Provincial de Capacitación. Desde la entidad señalaron que esta decisión representa un importante apoyo para las acciones de formación y perfeccionamiento que se realizan de manera continua en beneficio de los cuerpos activos de Chubut.

 

 

La capacitación constituye uno de los pilares del sistema bomberil y resulta fundamental para mantener actualizados los conocimientos y procedimientos de quienes intervienen en distintos tipos de emergencias y situaciones de riesgo.

 

Contar con una unidad específica para estas actividades permitirá mejorar la organización de cursos, jornadas prácticas y encuentros formativos que se desarrollan en diferentes localidades de la provincia.

 

Agradecimiento por una demanda planteada durante años

Desde la Federación Chubutense de Bomberos Voluntarios expresaron su agradecimiento a Pan American Energy por el aporte realizado y señalaron que la incorporación de estos vehículos responde a necesidades que distintas instituciones venían planteando desde hace años.

 

 

Además, remarcaron que se trata de una herramienta concreta para continuar fortaleciendo el servicio que los bomberos voluntarios brindan diariamente.

 

 

O.P.

 

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