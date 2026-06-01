Cuatro cuarteles de la cordillera recibirán camionetas donadas

La entrega de cinco camionetas para bomberos voluntarios de Chubut se concretó en la ciudad de Comodoro Rivadavia, en el marco de una iniciativa impulsada por Pan American Energy junto a la Federación Chubutense de Bomberos Voluntarios. Los vehículos estarán destinados a fortalecer tanto las tareas operativas como las actividades de formación que se desarrollan en distintos puntos de la provincia.

Las unidades fueron transferidas a la Federación Chubutense de Bomberos Voluntarios, que será la titular registral de los vehículos. Este esquema permite centralizar la administración y los aspectos vinculados a la documentación de cada unidad.

Cuarteles de la cordillera recibirán las nuevas unidades

Según informaron, Pan American Energy solicitó que las camionetas fueran asignadas a los cuarteles de El Hoyo, Lago Puelo, Epuyén y Trevelin, además de una unidad destinada a la Dirección Provincial de Capacitación.

La incorporación de estos vehículos apunta a mejorar la capacidad de respuesta y la logística de instituciones que prestan servicio en localidades donde las distancias y las características geográficas suelen representar un desafío para el trabajo de los bomberos voluntarios.

La llegada de nuevo equipamiento también permite optimizar traslados, tareas de coordinación y actividades vinculadas a la preparación del personal.

Una camioneta para la Dirección Provincial de Capacitación

Uno de los aspectos más valorados por la Federación fue la asignación de una camioneta a la Dirección Provincial de Capacitación. Desde la entidad señalaron que esta decisión representa un importante apoyo para las acciones de formación y perfeccionamiento que se realizan de manera continua en beneficio de los cuerpos activos de Chubut.

La capacitación constituye uno de los pilares del sistema bomberil y resulta fundamental para mantener actualizados los conocimientos y procedimientos de quienes intervienen en distintos tipos de emergencias y situaciones de riesgo.

Contar con una unidad específica para estas actividades permitirá mejorar la organización de cursos, jornadas prácticas y encuentros formativos que se desarrollan en diferentes localidades de la provincia.

Agradecimiento por una demanda planteada durante años

Desde la Federación Chubutense de Bomberos Voluntarios expresaron su agradecimiento a Pan American Energy por el aporte realizado y señalaron que la incorporación de estos vehículos responde a necesidades que distintas instituciones venían planteando desde hace años.

Además, remarcaron que se trata de una herramienta concreta para continuar fortaleciendo el servicio que los bomberos voluntarios brindan diariamente.

O.P.