El feriado por Güemes traerá el próximo fin de semana largo

Muchos argentinos ya miran el calendario en busca de una nueva oportunidad para descansar o realizar una escapada. Sin embargo, el feriado por el Día de la Bandera, que se conmemora el sábado 20 de junio, no dará lugar a un fin de semana largo debido a que se trata de una fecha inamovible.

Por ese motivo, el próximo descanso extendido llegará unos días antes, gracias al feriado en homenaje al General Martín Miguel de Güemes, figura clave de la Guerra de la Independencia y protagonista de la defensa del norte argentino frente a las invasiones realistas.

Si bien la fecha histórica se recuerda cada 17 de junio, este año cae miércoles. Para favorecer el movimiento turístico y la actividad económica, el Gobierno nacional dispuso trasladar el feriado al lunes 15 de junio. De esta manera, se conformará un fin de semana largo de tres días: sábado 13 de junio, domingo 14 de junio y lunes 15 de junio (feriado trasladado).

La medida genera expectativas en distintos puntos turísticos del país, donde prestadores y comerciantes esperan un incremento en la llegada de visitantes antes del inicio del invierno.

R.G