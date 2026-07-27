El municipio continúa con el operativo de limpieza y despeje de nieve

La Municipalidad de Esquel continúa con el operativo invernal tras las nevadas registradas durante el domingo. Este lunes, personal de la Secretaría de Espacios Públicos y Gestión Ambiental mantuvo los trabajos de limpieza de calles y despeje de nieve en diferentes sectores de la ciudad para mejorar la circulación y garantizar la seguridad de vecinos y conductores.

Durante la mañana, las tareas se concentraron en los barrios Villa Ayelén y Nores Martínez, donde se realizó el despeje de nieve con la nueva motoniveladora incorporada por el municipio, además de otras intervenciones destinadas a mantener la transitabilidad de las calles.

El operativo continuará durante la tarde con trabajos programados en los barrios Badén, Valle Chico y Alto Río Percy, de acuerdo con las necesidades que presentan los distintos sectores luego de las precipitaciones.

Desde el municipio se recuerda a la comunidad la importancia de circular con extrema precaución, respetar las indicaciones del personal que trabaja en la vía pública y evitar desplazamientos innecesarios mientras continúan las tareas de despeje.