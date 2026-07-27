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27 de Julio de 2026
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Por Redacción Red43

El municipio continúa con el operativo de limpieza y despeje de nieve

Este lunes, personal de la Secretaría de Espacios Públicos y Gestión Ambiental mantuvo los trabajos de limpieza de calles y despeje de nieve en diferentes sectores de la ciudad.
Por Redacción Red43

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La Municipalidad de Esquel continúa con el operativo invernal tras las nevadas registradas durante el domingo. Este lunes, personal de la Secretaría de Espacios Públicos y Gestión Ambiental mantuvo los trabajos de limpieza de calles y despeje de nieve en diferentes sectores de la ciudad para mejorar la circulación y garantizar la seguridad de vecinos y conductores.

 

Durante la mañana, las tareas se concentraron en los barrios Villa Ayelén y Nores Martínez, donde se realizó el despeje de nieve con la nueva motoniveladora incorporada por el municipio, además de otras intervenciones destinadas a mantener la transitabilidad de las calles.

 

El operativo continuará durante la tarde con trabajos programados en los barrios Badén, Valle Chico y Alto Río Percy, de acuerdo con las necesidades que presentan los distintos sectores luego de las precipitaciones.

 

Desde el municipio se recuerda a la comunidad la importancia de circular con extrema precaución, respetar las indicaciones del personal que trabaja en la vía pública y evitar desplazamientos innecesarios mientras continúan las tareas de despeje.

 

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