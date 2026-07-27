Sierra Colorada fue escenario de “La Tortilla al Rescoldo" más grande de la cordillera

Con una importante convocatoria de vecinos, vecinas y turistas, la Comunidad Ancestral Mapuche Tehuelche de Sierra Colorada fue sede el pasado domingo de “La Tortilla al Rescoldo" más grande de la cordillera, una propuesta gastronómica y cultural realizada en La Casita de Lala que puso en valor las tradiciones culinarias y la identidad del paraje.

La actividad contó con el acompañamiento de la Municipalidad de Trevelin y sus Parajes, a través de la presencia de la secretaria de Turismo, Cintia Figueroa; el secretario de Cultura, Gustavo De Vera.

La propuesta fue organizada por Dora y Eva Aillapan y tuvo como principal atractivo la elaboración de la primera tortilla al rescoldo más grande de la Patagonia, una iniciativa que despertó gran interés entre el público.

Al respecto, Figueroa describió la iniciativa como “un éxito” y explicó que la preparación alcanzó un metro de diámetro antes de ser llevada a las cenizas, reduciéndose apenas tres centímetros durante la cocción y alcanzando un diámetro final de 97 centímetros.

La funcionaria destacó además el carácter participativo de la actividad. “Dora, junto a su hijo Samuel, elaboraron la tortilla e invitaron al público a participar del amasado y estirado. Esto habla de lo que son como familia, representando un plato comunitario que luego fue degustado por todos los presentes”, expresó.

La jornada reunió a turistas provenientes de Buenos Aires, Comodoro Rivadavia y Caleta Olivia, además de visitantes de Esquel y Trevelin, que disfrutaron de una amplia propuesta gastronómica y artesanal.

Durante el encuentro participaron emprendedores y productores con stands de gastronomía y artesanías que reflejaron la diversidad y riqueza cultural de la región.

Entre las propuestas culinarias se ofrecieron pizzas con hongos de la zona, guiso de trigo acompañado de pan casero, guiso de lentejas, empanadas de cordero cortado a cuchillo y choripanes, entre otras elaboraciones tradicionales.

Finalmente, Figueroa señaló que “la tortilla fue la gran protagonista de la jornada, la que despertó la curiosidad del público y se llevó todas las fotos y los videos. Dora estaba feliz y emocionada por todo lo logrado, recibiendo además las felicitaciones de los turistas”.

La jornada volvió a poner en valor el trabajo de los emprendedores y las familias de Sierra Colorada, que encuentran en la gastronomía, las artesanías y el turismo rural una forma de compartir con los visitantes su historia, su cultura y su identidad. Propuestas como esta permiten mantener vivas las raíces del paraje y consolidan una oferta turística auténtica, construida a partir del esfuerzo, los saberes y las tradiciones de su comunidad.

MA