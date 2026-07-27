La Golondrina anunció que dejará de prestar uno de sus servicios desde este martes

El sistema de transporte urbano de la Comarca Andina atraviesa horas complejas en El Bolsón. A las complicaciones que dejó la intensa nevada del domingo se suma ahora un anuncio de la empresa Transporte La Golondrina, que informó que desde este martes 28 de julio dejará de prestar el servicio que recorre los barrios de la ciudad, conocido como Línea Barrios..

La decisión fue comunicada formalmente al Municipio mediante una nota presentada este lunes, en la que la empresa sostiene que el recorrido viene generando pérdidas económicas mensuales que ya no está en condiciones de absorber.

Según explica el documento, el 6 de enero había solicitado una actualización de las tarifas para las líneas urbanas, trámite que debía ser tratado por el Concejo Deliberante. Sin embargo, asegura que hasta la fecha no obtuvo respuesta, pese a las reiteradas presentaciones realizadas.

La empresa afirma además que, desde aquella solicitud, hubo dos incrementos tarifarios que nunca fueron autorizados. Como consecuencia, sostiene que la tarifa vigente quedó más de un 50% por debajo del valor que considera necesario para cubrir los costos operativos del servicio.

A ese escenario, agrega una reducción en los subsidios destinados a las líneas urbanas, situación que, según señala, terminó por volver inviable la continuidad del recorrido.

Líneas Mallín y Wharton suspendidas

En otro comunicado difundido este lunes, La Golondrina informó además que las líneas Mallín y Wharton permanecerán suspendidas hasta nuevo aviso, debido al estado de los caminos tras las fuertes nevadas. La empresa indicó que el servicio se retomará cuando puedan realizarse las tareas de mantenimiento de las calles.

El resto de los recorridos continúa funcionando con normalidad, incluido el servicio hacia el Cerro Perito Moreno.

Escenario complejo para el transporte

En la nota enviada al Municipio, la empresa aclara que la situación económica no afecta únicamente a la Línea Barrios. También advierte que las líneas Mallín y Wharton atraviesan un panorama delicado y que su continuidad se encuentra comprometida, aunque por el momento seguirán formando parte del esquema operativo una vez que las condiciones de los caminos permitan restablecer el servicio.

Mientras gran parte de El Bolsón intenta recuperar la normalidad después del temporal de nieve, el transporte urbano suma ahora otro desafío que impactará directamente en quienes utilizan a diario la Línea Barrios para trasladarse por la ciudad.

O.P.