La nieve que estás viendo tiene más secretos de los que imaginás

La nieve es hoy parte del paisaje en la Comarca Andina. Se acumuló en patios, calles, techos y caminos, cambiando el aspecto de los lugares conocidos y también modificando sonidos, texturas y hasta la manera en que se percibe el frío.

Pero eso que parece simplemente agua congelada tiene unas cuantas particularidades. ¿Por qué cruje cuando la pisamos? ¿Por qué es blanca si el hielo es transparente? ¿Por qué algunos copos son pequeños y otros parecen verdaderos algodones? Y una pregunta que aparece cada vez que nieva durante varias horas: ¿cuánta agua hay realmente detrás de toda esa nieve?

Estas son algunas respuestas.

¿Por qué la nieve es blanca?

Los cristales de hielo que forman un copo son transparentes. Sin embargo, cuando la luz entra en contacto con una gran cantidad de cristales y con el aire que queda entre ellos, se dispersa en distintas direcciones. El resultado es el color blanco que asociamos con la nieve recién caída.

Por eso, aunque cada cristal pueda ser transparente, una acumulación de nieve puede verse completamente blanca.

¿Por qué la nieve cruje cuando la pisamos?

Ese sonido tan característico que aparece al caminar sobre nieve no es siempre igual. Depende, entre otras cosas, de la temperatura y del estado de los cristales.

Cuando la nieve está fría y seca, los cristales pueden quebrarse y deformarse bajo el peso de una persona, produciendo ese sonido crujiente que muchos reconocen inmediatamente. Cuando la temperatura sube y la nieve contiene más agua, la textura cambia y también puede desaparecer ese sonido.

¿Por qué la nieve puede hacer que todo parezca más silencioso?

No es solamente una sensación. La nieve recién caída y poco compactada contiene una gran cantidad de espacios de aire. Esa estructura puede absorber parte de las ondas sonoras y reducir la cantidad de sonido que rebota en el entorno.

Por eso, después de una nevada, los mismos lugares pueden sentirse diferentes. El tránsito, las voces y otros sonidos cotidianos parecen llegar más apagados.

Es una de esas características que probablemente muchas personas hayan notado sin detenerse demasiado a pensar por qué ocurre.

¿Todos los copos de nieve son diferentes?

La frase “no existen dos copos iguales” es muy popular, aunque la cuestión es algo más compleja.

Los cristales de nieve adquieren sus formas mientras atraviesan diferentes condiciones de temperatura y humedad dentro de las nubes. Pequeñas variaciones pueden modificar su crecimiento y generar estructuras muy distintas. Por eso existen copos con formas muy variadas, desde pequeñas partículas hasta estructuras ramificadas y mucho más elaboradas.

¿Por qué algunos copos son enormes?

El tamaño de un copo depende de cómo se forman y de lo que ocurre durante su caída.

En determinadas condiciones, los cristales pueden chocar entre sí y quedar unidos. También pueden crecer al atravesar zonas de la nube con suficiente humedad. Así aparecen copos más grandes y húmedos, muy diferentes de esos pequeños cristales que caen de manera más seca y liviana.

¿Por qué la nieve recién caída pesa tan poco?

Una de las características más curiosas de la nieve es la cantidad de aire que puede quedar atrapada entre sus cristales. Por eso, una capa de nieve recién caída puede ocupar mucho volumen sin tener un peso equivalente al de la misma cantidad de agua líquida.

Con el tiempo, la nieve se compacta, los cristales se transforman y los espacios de aire disminuyen. El resultado es una capa más densa y pesada.

¿La nieve puede funcionar como aislante?

Sí. Y es una característica especialmente interesante para quienes viven en zonas donde las nevadas forman una cubierta persistente.

La nieve contiene mucho aire atrapado y, en determinadas condiciones, esa estructura dificulta el intercambio de calor entre el suelo y el ambiente. Por eso una capa de nieve no solamente cambia el paisaje: también puede modificar las condiciones térmicas cerca de la superficie.

¿Por qué la nieve cambia de textura con las horas?

La nieve no permanece igual desde que cae hasta que se derrite. La temperatura, el viento, la humedad, el peso de nuevas capas y el paso de personas o vehículos hacen que los cristales se transformen y se compacten.

La nieve recién caída puede ser liviana y suelta. Después puede volverse más húmeda, pesada, dura o incluso convertirse en una superficie helada si las condiciones lo permiten. Por eso, una misma nevada puede presentar varias texturas a lo largo de un solo día.

¿Cuánta agua hay detrás de una nevada?

Acá aparece una de las mayores diferencias entre nieve y lluvia.

Una determinada altura de nieve no equivale directamente a la misma cantidad de agua. La relación depende de la densidad de la nieve, que puede variar mucho según la temperatura y las condiciones en las que se produjo.

Una nevada seca y liviana puede acumular varios centímetros con relativamente poca agua, mientras que una nieve húmeda y pesada contiene una proporción mucho mayor. Por eso, para conocer cuánta precipitación representa una nevada no alcanza con mirar solamente cuántos centímetros se acumularon.

¿Por qué la nieve no siempre es igual de blanca?

La nieve recién caída suele presentar un blanco intenso, pero con el paso del tiempo puede cambiar de aspecto. La tierra, el polvo, las hojas, el tránsito y la compactación pueden oscurecerla. También puede adquirir tonalidades diferentes dependiendo de la iluminación y de las condiciones ambientales.

Además, cuando comienza a derretirse y queda expuesta una superficie más compacta, la apariencia cambia nuevamente.

Una nevada cambia mucho más que el paisaje

Estos días, mientras la nieve continúa modificando el paisaje de la Comarca Andina, muchas de estas situaciones pueden observarse directamente.

El próximo crujido bajo los pies, el silencio que aparece después de una nevada o la diferencia entre un copo seco y uno húmedo son pequeñas señales de todo lo que sucede detrás de algo que, desde lejos, parece tan sencillo como ver caer nieve.

Quizás ese sea también uno de los encantos de la nieve: durante unas horas, la Comarca Andina parece otra. Los caminos se vuelven blancos, los sonidos se apagan y hasta los paisajes de todos los días adquieren otra forma. Y cuando el frío finalmente dé una tregua, quedarán en la memoria esas imágenes, ese silencio y la sensación de haber vivido, una vez más, uno de esos inviernos que se recuerdan.

O.P.