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10 de Junio de 2026
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Por Redacción Red43

Dúo Lume llega a Esquel y Trevelin con su repertorio este fin de semana

El proyecto de Mati Ongarato y Maru Freidenberg, residente en Bariloche, trae sus personales versiones del repertorio folclórico, bossa nova y jazz.
Por Redacción Red43

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Desde el jazz, la bossa nova y el folclore argentino, Dúo Lume revive canciones clásicas de distintas partes del mundo.

 

La propuesta recuerda al oyente que la música nunca es estática y al igual que nosotros evoluciona día a día desde sus raíces más profundas, reinventando, mutando, decorando nuestros días siempre con colores que parecen (y a la vez no) ser un nuevo descubrimiento.

 

El dúo conformado por María Freidenberg y Mati Ongarato estará en Esquel este viernes 12 de junio.

 

Desde las 22 horas estarán en Rider Cervecería, calle 25 de mayo 478, con Fran Brand de invitado en vientos.

 

Y el día sábado, el escenario de La Encrucijada Trevelin, los encontrará desde las 22 horas, en calle Brown 386.

 

SL

 

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