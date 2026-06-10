"Hoy podemos decir que Bomberos de Esquel está muy bien equipado"

La Asociación de Bomberos Voluntarios de Esquel presentó nuevo equipamiento adquirido a través de un subsidio de 29.676.331 pesos, una inversión que permitió reforzar recursos fundamentales para el trabajo diario y la respuesta ante emergencias.

La presidenta de la institución, Mabel Huenchupán, explicó que los fondos se destinaron íntegramente a la compra de elementos necesarios para el cuartel. “Con ese subsidio logramos comprar todo lo que ustedes están viendo acá. Las cubiertas salieron 10.800.000 pesos. Tenemos guantes, mangas, lanzas y motobombas. Todo eso suma el importe del subsidio que nos otorgaron”, detalló.

Según relató, la ayuda surgió a partir de la visita que realizó el embajador de Alemania durante los incendios forestales que afectaron la región el verano pasado. “Esto surgió por una visita que recibimos del embajador de Alemania en pleno incendio, en verano. Él pidió visitar el cuartel de bomberos y acompañado por el señor intendente lo visitó y miró las instalaciones”, recordó.

A partir de ese encuentro, comenzaron las gestiones para obtener financiamiento con el acompañamiento del Municipio. “Con el correr de unos días, el señor intendente nos llama diciendo que habían conseguido un subsidio y que teníamos que ver prioridades que teníamos en el cuartel”, señaló.

Mabel remarcó que gran parte de los materiales utilizados por los bomberos tiene un alto costo y requiere reposición permanente. “Todo sufre mucho desgaste y como ven, es todo muy caro. Se paga algunas cosas en dólares y para bomberos es muy, muy caro. Imposible de adquirirlo así todo de golpe”, afirmó.

Además del subsidio internacional, la institución recibió un aporte de Lotería del Chubut que permitió comprar un nuevo lavarropas para el mantenimiento de la indumentaria de protección. “Lotería nos hizo un aporte, un subsidio y compramos un lavarropa que es para los bomberos voluntarios que ellos lavan sus estructurales cuando vienen de un incendio”, explicó.

El nuevo equipo tiene capacidad para hasta 20 kilos y permitirá agilizar una tarea fundamental después de cada intervención. “Ya no vamos a tener más problemas porque teníamos uno muy chico y lavaban de a uno y era un lío”, comentó.

Si bien destacó que actualmente la institución atraviesa un buen momento en materia de equipamiento, Huenchupán aclaró que las necesidades nunca desaparecen. “Bomberos siempre va necesitando porque los materiales se van desgastando. Entonces hay que ir reponiendo”, indicó. Entre los próximos objetivos figura la incorporación de una autobomba de primer ataque.

“Hoy podemos decir que Bomberos de Esquel está muy bien equipado”, sostuvo, al tiempo que agradeció el acompañamiento de la comunidad.

La presidenta también recordó el fuerte impacto que tuvieron los incendios forestales del último verano sobre el personal y los recursos del cuartel. “Este último verano fue impresionante el desgaste de material y de la parte humana también”, expresó. Y concluyó: “Gracias a Dios, podemos decir que pudimos salir adelante de todo”.

R.G