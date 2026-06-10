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10 de Junio de 2026
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Por Redacción Red43

El dolor convertido en reflexión: La historia de un padre que pidió respeto por la vida al volante

A más de tres años de la muerte de su hijo en un choque ocurrido en El Bolsón, José Luis Tureo transformó su dolor en un llamado a la reflexión durante la jornada dedicada a la seguridad vial.
Por Redacción Red43

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La seguridad vial en El Bolsón fue el eje de una jornada realizada este 10 de junio en el marco del Día Nacional de la Seguridad Vial. La actividad reunió a instituciones, organizaciones, funcionarios y nuevos conductores para reflexionar sobre la prevención, el respeto por las normas y la responsabilidad al volante.

 

Durante el encuentro se entregaron licencias a quienes completaron por primera vez el trámite para conducir y se firmó un pacto por la convivencia y la seguridad vial.

 

Sin embargo, uno de los momentos más profundos de la jornada estuvo marcado por las palabras de José Luis Tureo, integrante del Grupo Justicia Comarca y padre de Sergio Tureo, el joven que perdió la vida en un siniestro vial ocurrido en noviembre de 2022.

 

 

Un mensaje dirigido a quienes comienzan a conducir

Frente a los nuevos conductores, Tureo compartió una reflexión basada en su propia experiencia. “Tenemos que ser conscientes de que transportamos vida. No solamente la nuestra, sino también la de quienes circulan alrededor”, expresó.

 

Su mensaje estuvo centrado en la necesidad de respetar al otro y comprender que detrás de cada vehículo hay personas, familias, niños y adultos mayores. “Este es un día de reflexión. Tenemos que ser conscientes del respeto hacia el otro”, señaló.

 

Las palabras fueron escuchadas en silencio por los presentes y aportaron una mirada humana a una problemática que suele analizarse a través de estadísticas y números.

 

 

El recuerdo de una pérdida que sigue presente

Sergio Enrique Tureo falleció el 18 de noviembre de 2022 en un siniestro ocurrido en la intersección de avenida San Martín y Viamonte, en El Bolsón.

 

El hecho se produjo poco después de las 22 horas e involucró a una motocicleta Jawa y un camión recolector de residuos municipal que realizaba su recorrido habitual. Como consecuencia del impacto, el joven de 23 años perdió la vida, mientras que su acompañante sufrió heridas de gravedad.

 

A más de tres años de aquel episodio, su familia continúa participando en actividades vinculadas a la concientización y al acompañamiento de personas afectadas por siniestros viales.

 

 

Un desafío que involucra a toda la sociedad

Durante el acto, el responsable del área de Gestión de Riesgo y Seguridad Vial, Leandro Romairone, recordó que los siniestros de tránsito continúan siendo una de las principales causas de muerte entre los jóvenes y remarcó la importancia de fortalecer las acciones preventivas.

 

Además, indicó que alrededor de 100 nuevos conductores obtienen su licencia cada mes en El Bolsón, una cifra que refleja la necesidad de sostener programas de formación y educación vial.

 

Por su parte, el intendente Bruno Pogliano reafirmó el compromiso municipal con los controles de tránsito y las políticas de alcohol cero, al considerar que el objetivo principal es reducir las víctimas y promover una circulación más segura.

 

 

Una fecha para pensar cómo circulamos

La actividad se desarrolló en el marco del Día Nacional de la Seguridad Vial, que se conmemora cada 10 de junio en Argentina. La fecha recuerda el cambio implementado en 1945, cuando el país pasó de conducir por la izquierda a hacerlo por la derecha.

 

Más allá de su origen histórico, la jornada busca promover la reflexión sobre los hábitos de conducción, el respeto por las normas y la necesidad de reducir los siniestros que cada año provocan pérdidas irreparables.

 

En ese contexto, la firma del pacto por la convivencia vial, la entrega de licencias y el testimonio de José Luis Tureo confluyeron en un mismo mensaje: conducir implica una responsabilidad individual cuyas consecuencias pueden alcanzar a muchas otras personas.

 

 

O.P.

 

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