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Por Redacción Red43

Torres formalizó por decreto el destino exclusivo de los fondos recuperados de ANSES

Los $48.000 millones correspondientes a la deuda de ANSES con la provincia serán destinados exclusivamente a la Caja Previsional.
Por Redacción Red43

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El gobernador del Chubut, Ignacio “Nacho” Torres, firmó el Decreto N° 653, mediante el cual se establece que los fondos que la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) transferirá a la provincia en concepto de cancelación de la deuda con la Caja Previsional tendrán como destino exclusivo el sostenimiento del sistema previsional chubutense.

 

La medida se enmarca en el convenio suscripto entre la Provincia y el organismo nacional para saldar una deuda histórica de $48.000 millones. En ese contexto, la semana pasada se efectivizó el primer desembolso por $4.000 millones, que ya fue destinado a la Caja Previsional a través de la fuente de financiamiento denominada “Transferencia de otras Instituciones Descentralizadas Nacional”.

 

El acuerdo contempla un esquema de doce transferencias consecutivas de igual monto, por $4.000 millones cada una, hasta completar el total adeudado.

 

Transparencia institucional

 

Al respecto, Torres ratificó que “tal como nos comprometimos desde el primer día, hasta el último peso que ingrese por la deuda histórica de ANSES con nuestra provincia va a ser destinado a la Caja Previsional”.

 

En ese sentido, el mandatario explicó que la firma del decreto “convierte en una obligación administrativa aquello que asumimos como un compromiso político: garantizar que los recursos recuperados vuelvan íntegramente a nuestros jubilados”.

 

Asimismo, señaló que la medida “no solo brinda previsibilidad y transparencia, sino que también constituye una rendición de cuentas ante todos los chubutenses, reafirmando nuestro compromiso con una administración responsable y eficiente de los recursos públicos”.

 

“Durante mucho tiempo, el centralismo perjudicó las cuentas de nuestra provincia y postergó derechos que les correspondían a nuestros jubilados. Nosotros decidimos dar esa pelea, defender los intereses de Chubut con firmeza y demostrar que, cuando se gestionan los recursos con seriedad y responsabilidad, es posible obtener resultados concretos para nuestra gente”, concluyó el titular del Ejecutivo.

 

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