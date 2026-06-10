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Por Redacción Red43

Esquel: se espera una jornada ventosa para este miércoles

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa una jornada con ráfagas intensas que alcanzarán los 78 km/h. Se recomienda a los vecinos tomar precauciones ante las condiciones climáticas previstas para este 10 de junio.
Por Redacción Red43

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Este miércoles 10 de junio, Esquel vivirá un día marcado por la presencia de vientos intensos. Según el informe brindado por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la ciudad atravesará una jornada mayormente nublada y con una fuerte incidencia de ráfagas que demandarán especial atención por parte de la comunidad.

 

El detalle del tiempo para mañana:

El día comenzará con una temperatura baja de 3°C durante la madrugada, cielo mayormente nublado y vientos constantes de 23 a 31 km/h. Sin embargo, conforme avance la mañana, la situación se intensificará notablemente.

 

Mañana y tarde: Serán los momentos de mayor impacto, con condiciones "ventosas". Se esperan vientos de entre 32 y 41 km/h, acompañados de ráfagas que podrían oscilar entre los 70 y 78 km/h. La temperatura máxima llegará a los 7°C durante la tarde.

 

Noche: Hacia el final del día, las condiciones tenderán a moderarse, aunque el cielo permanecerá mayormente nublado y la temperatura descenderá a los 2°C, con ráfagas que disminuirán a un rango de 42 a 50 km/h.

 

A pesar de la intensidad del viento, el pronóstico indica una probabilidad de precipitaciones prácticamente nula (0-10%), por lo que el fenómeno principal a tener en cuenta es la fuerza de las ráfagas.



 

 

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