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Por Redacción Red43

Romería: una mirada sobre la memoria y el silencio en el Melipal

El próximo domingo 14 de junio llega al Centro Cultural Melipal la película Romería. Una obra sensible sobre la reconstrucción de la historia familiar y los silencios que marcan a una generación.
Por Redacción Red43

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El próximo domingo 14 de junio, el Centro Cultural Esquel Melipal será escenario de una propuesta que combina el séptimo arte con la reflexión profunda. En el marco del taller "Lo que una imagen puede", se llevará a cabo la proyección de Romería (2025), la última obra de la reconocida directora Carla Simón.

 

La búsqueda de Marina: un viaje entre el silencio y la verdad La película sigue a Marina, una joven que, para acceder a una beca de estudios de cine, necesita una prueba fundamental: el reconocimiento legal como hija de su padre. Sin embargo, el obstáculo es mucho más profundo que un trámite burocrático. Sus padres fallecieron en los años 80 a causa del VIH cuando ella era apenas una bebé, y su familia —tíos, tías y abuelos— se ha blindado bajo un manto de silencio, vergüenza y tristeza.

 

Para Marina, su propia existencia es un recordatorio vivo de un pasado que la familia prefiere enterrar. Su viaje de Barcelona a Vigo se transforma en una búsqueda errante por una memoria que no le pertenece, pero que la define. ¿De qué están hechos nuestros recuerdos cuando no podemos verbalizarlos? La obra de Simón propone que la memoria habita en aquello que se transmite sin palabras: en los gestos, en las ausencias y en lo que queda suspendido en el aire.

 

Información del evento

 

  • Fecha: Domingo 14 de junio.

     

  • Hora: 18:00 horas.

     

  • Lugar: Centro Cultural Esquel Melipal.

     

  • Valor de la entrada: $6.000.

     

  • Reservas: Al teléfono 2945-595635.

     

  • Público: Recomendado para jóvenes y adultos.

     

  • Duración: 115 minutos.

     

No te pierdas esta oportunidad de ver cine de autor y participar de un espacio de análisis donde la filosofía y la imagen se encuentran para cuestionar nuestra propia historia.
 

 





M.G

 

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