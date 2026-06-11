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11 de Junio de 2026
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Por Redacción Red43

Atención universitarios: la UNPSJB invita a ver la apertura del Mundial

La Sede Esquel de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco invita a la comunidad estudiantil a disfrutar del inicio de la Copa del Mundo 2026. El evento se transmitirá hoy en la zona del comedor. 
Por Redacción Red43

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Hoy jueves 11 de junio arranca una nueva edición de la Copa Mundial de la FIFA 2026, que se disputará en México, Estados Unidos y Canadá. Con motivo de este esperado evento deportivo, la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco, a través de su Sede Esquel, organizó un encuentro para que los estudiantes y los vecinos de la ciudad puedan vivir la apertura del torneo de manera conjunta.

 

La institución académica extendió una invitación abierta a toda la comunidad para acercarse a las instalaciones y ver en vivo la ceremonia inaugural del certamen internacional de fútbol. La transmisión central se realizará a partir de las 14:30 horas, y el lugar de encuentro será el sector del comedor del edificio universitario.

 

 

 

Bajo la premisa de compartir este momento tan especial para todos los fanáticos del deporte, desde las redes oficiales de la Sede Esquel animaron al público a sumarse a la propuesta en la universidad, destacando que esperan a todos los interesados con las puertas abiertas para disfrutar del comienzo de la gran cita mundialista.

 

 

 

 

 

 

 

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