Chubut confirmó que el personal de Salud ya tiene acreditado el Arancelamiento Hospitalario

El Gobierno del Chubut, a través de la Secretaría de Salud, confirmó este jueves al mediodía que ya se acreditó la totalidad del porcentaje del Arancelamiento Hospitalario que, según establece el Convenio Colectivo de Trabajo (CCT) del sector, les corresponde a los trabajadores que se desempeñan en el sistema sanitario provincial.

De esta forma, se realizó el depósito durante este miércoles, dándose cumplimiento un día antes de lo previsto al compromiso asumido con los gremios de salud.

R.G