¿Qué es el Wiñoy Xipantu y por qué marca el inicio de un nuevo ciclo?

El próximo 18 de junio, se podrá participar de una charla informativa sobre el Wiñoy Xipantu en Epuyén, una propuesta impulsada por la Dirección de Cultura municipal para conocer el significado del Año Nuevo Mapuche y profundizar en una tradición ancestral que continúa vigente en distintos territorios de la Patagonia.

La actividad estará a cargo de Sergio Marihuan y se desarrollará desde las 17 horas en el Auditorio de Cultura. El encuentro será una oportunidad para comprender el sentido espiritual, cultural y natural de una celebración que marca el comienzo de un nuevo ciclo para el pueblo mapuche.

Qué significa el Wiñoy Xipantu

El Wiñoy Xipantu, también conocido como We Tripantu o We Xipantu, puede traducirse como “la nueva salida del Sol”. Para la cosmovisión mapuche representa el fin de un ciclo y el inicio de otro, determinado por el regreso progresivo de la luz luego de la noche más larga del año.

La celebración coincide con el solsticio de invierno en el hemisferio sur, un fenómeno que ocurre entre el 18 y el 24 de junio. En la tradición mapuche, este momento marca una renovación de la naturaleza y de la vida, en estrecha relación con los movimientos del Sol y la Luna.

El significado de las palabras refleja esa visión del mundo. “We” significa nuevo, “Xipa” salida y “Antü” Sol. Juntas conforman una expresión que simboliza el renacimiento de los ciclos naturales y el vínculo entre las personas y la tierra.

Celebración ligada a la naturaleza

Para el pueblo mapuche, el paso del tiempo está profundamente conectado con los cambios del entorno. Las lluvias, el crecimiento de las plantas, los comportamientos de los animales y los ciclos lunares forman parte de una misma lectura de la vida.

Por eso, el Wiñoy Xipantu es mucho más que una fecha en el calendario. Se trata de un momento de encuentro familiar, reflexión y agradecimiento. Tradicionalmente, las familias se reúnen durante la noche para compartir alimentos y esperar la llegada del nuevo amanecer.

Con la salida del Sol se celebra el comienzo de un nuevo período de producción y crecimiento. También se realizan ceremonias, rogativas y actividades que buscan fortalecer el vínculo con la naturaleza y transmitir saberes entre generaciones.

Una propuesta para acercarse a la cultura mapuche

La charla organizada en Epuyén permitirá conocer aspectos históricos, culturales y espirituales de esta celebración, además de comprender su vigencia en la actualidad.

En una zona donde la presencia de la cultura mapuche forma parte de la identidad del territorio, este tipo de encuentros ofrecen una oportunidad para aprender sobre tradiciones que acompañaron durante siglos la relación entre las personas y el entorno natural.

La actividad será libre y abierta a quienes deseen conocer más sobre el Wiñoy Xipantu y compartir un espacio de aprendizaje en torno a una de las expresiones culturales más importantes del pueblo mapuche.

O.P.