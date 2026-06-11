Instalan nuevos carteles turísticos para mejorar la orientación en El Bolsón, Mallín Ahogado y El Manso

La señalética vial turística en El Bolsón comenzó a renovarse con la colocación de nuevos carteles en sectores urbanos y rurales del destino. Los trabajos están a cargo de la empresa PLOTEAR, adjudicataria de la licitación provincial impulsada por la Secretaría de Turismo de Río Negro.

La obra alcanza a El Bolsón, Mallín Ahogado y El Manso, donde ya se instalaron los primeros indicadores con el objetivo de mejorar la información disponible para quienes recorren la zona. Se trata de una intervención esperada por el sector turístico local, especialmente tras los cambios que experimentaron algunos circuitos y accesos en los últimos años.

Un proyecto surgido tras el incendio de Confluencia

La iniciativa tuvo su origen en un relevamiento realizado luego del incendio de Confluencia, que permitió identificar necesidades de señalización en distintos puntos del destino.

El trabajo fue desarrollado de manera conjunta entre la Delegación Provincial de Turismo, la Cámara de Turismo de El Bolsón y distintos actores vinculados a la actividad turística. A partir de ese diagnóstico se definieron los sectores prioritarios para incorporar nueva cartelería y mejorar la orientación en rutas, accesos y caminos.

La propuesta comenzó a gestarse durante 2025 y finalmente pudo concretarse gracias al financiamiento del Fondo de Infraestructura Turística (ATUR), destinado a obras que buscan mejorar los servicios y la experiencia de quienes eligen Río Negro para sus viajes.

Dieciocho nuevos carteles en puntos estratégicos

Durante esta primera etapa se colocaron 18 carteles de señalética vial turística distribuidos entre la zona urbana de El Bolsón, Mallín Ahogado y otros sectores de gran circulación dentro de la zona.

La nueva cartelería tiene como fin localizar con mayor facilidad atractivos turísticos, accesos, servicios y recorridos habituales, aportando información clara tanto para quienes visitan la zona por primera vez como para residentes que transitan diariamente estos sectores.

Además de mejorar la orientación, la señalización colabora con el orden en la circulación y brinda una imagen más integrada de los distintos circuitos turísticos que forman parte de la oferta local.

O.P.