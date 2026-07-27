La nieve alcanzó para hacer muñecos

Hacer muñecos de nieve: una tarea simple, pero que requiere de muchos factores para realizarse.

El primero: el tipo y la cantidad de nieve

El segundo, es el tiempo y las voluntades para enfriarse las manos y dejar concluida una obra tan icónica, que hasta tiene su monumento en Esquel, un muñeco de nieve con todas las letras.

Hay muchos tipos de muñecos de nieve, y los años más nevadores ha habido concursos incluso, donde la creatividad llegó a tener dragones, jabalíes, caballos y hasta arañas de nieve.

Pero la nieve acumulada este domingo, no fue tanta. O al menos, no hasta el momento, en nuestra ciudad.

Las zonas más altas e inaccesibles, si que permitirían obras escultóricas más desarrolladas. Pero al costo de mojarse hasta las rodillas y poner en riesgo a quienes vayan en ese camino. Además, de no poder ser disfrutados por tanta gente.

Mejor, juntar la nieve de las veredas de la propia casa o el barrio para dejar pequeñas obras de arte, fugaces y naturales como el frio mismo.

El pronostico no anuncia más precipitaciones, así que lo que tenemos es lo que hay. A disfrutarlo.

SL