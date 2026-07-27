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Por Redacción Red43

La nieve alcanzó para hacer muñecos

El tipo de nieve caída en Esquel, si bien no fue mucha, permitió que los niños (y no tanto) jueguen en las calles con creatividad y ternura. Las fotos de los muñecos encontrados por RED43.
Por Redacción Red43

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Hacer muñecos de nieve: una tarea simple, pero que requiere de muchos factores para realizarse.

 

El primero: el tipo y la cantidad de nieve

 

El segundo, es el tiempo y las voluntades para enfriarse las manos y dejar concluida una obra tan icónica, que hasta tiene su monumento en Esquel, un muñeco de nieve con todas las letras.

 

Hay muchos tipos de muñecos de nieve, y los años más nevadores ha habido concursos incluso, donde la creatividad llegó a tener dragones, jabalíes, caballos y hasta arañas de nieve.

 

Pero la nieve acumulada este domingo, no fue tanta. O al menos, no hasta el momento, en nuestra ciudad.

 

Las zonas más altas e inaccesibles, si que permitirían obras escultóricas más desarrolladas. Pero al costo de mojarse hasta las rodillas y poner en riesgo a quienes vayan en ese camino. Además, de no poder ser disfrutados por tanta gente.

 

Mejor, juntar la nieve de las veredas de la propia casa o el barrio para dejar pequeñas obras de arte, fugaces y naturales como el frio mismo.

 

El pronostico no anuncia más precipitaciones, así que lo que tenemos es lo que hay. A disfrutarlo.

 

SL

 

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