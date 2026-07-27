Volvió la luz en Esquel, pero podrían producirse nuevos cortes durante la jornada

La ciudad de Esquel recuperó el servicio eléctrico luego del corte general registrado alrededor de las 11 de este lunes, aunque desde la Cooperativa 16 de Octubre informaron que podrían repetirse inconvenientes similares durante el transcurso del día.

Según explicó la entidad, la interrupción se produjo debido a fallas en el Sistema Argentino de Interconexión (SADI), que provocaron la actuación del sistema de protecciones de la Línea de Alta Tensión de 132 kV Esquel-El Coihue.

Desde la Cooperativa señalaron que el inconveniente fue informado por la empresa transportista TRANSPA S.A., encargada de la operación de la línea, y que se continúa trabajando para garantizar la estabilidad del servicio.

“Debido a las condiciones climáticas es posible que en el transcurso del día se perciba alguna otra perturbación de similares características”, indicaron.

La Cooperativa continúa monitoreando la situación y trabajando junto a los organismos correspondientes para garantizar la estabilidad del servicio eléctrico en la ciudad.

MA