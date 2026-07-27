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Por Redacción Red43

La Policía intervino por complicaciones en rutas y pidió cautela ante las inclemencias climáticas

La comisario Carolina Pauli explicó que hubo dificultades en el tránsito entre Esquel y Trevelin y que se dispusieron cortes preventivos en sectores como la subida de la Z.
Por Redacción Red43

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La comisario Carolina Pauli informó que durante la jornada de ayer se realizaron distintos operativos preventivos debido a las complicaciones generadas por las condiciones climáticas y el estado de las rutas en la zona de Esquel y Trevelin.

 

Según explicó, durante la tarde de ayer se registraron dificultades en la circulación vehicular sobre el tramo que une ambas localidades, por lo que se dispuso un corte preventivo mientras las máquinas trabajaban en el despeje y mantenimiento de la ruta.

 

“Lo que fue el subsecretario de Protección Civil y Ciudadana dispone de un corte preventivo hasta tanto trabajan las máquinas en el despeje y mantenimiento de la ruta”, señaló Pauli.

 

La interrupción se extendió aproximadamente durante una hora y no se registraron accidentes ni despistes.

 

Además, la Policía colaboró con un corte preventivo solicitado por el municipio en la zona de la subida de la Z, donde también se había complicado la circulación y era necesario permitir el trabajo de las maquinarias.

 

“Por suerte no hubo riesgo, no hubo ninguna situación de accidentes”, destacó la comisario.

 

Ante el pronóstico de continuidad de las condiciones climáticas adversas, Pauli pidió a los vecinos circular con extrema precaución y evitar los desplazamientos que no sean necesarios.

 

“Tener cuidado y cautela. No transitar en caso que no sea de extrema necesidad”, recomendó, y remarcó que los equipos continúan trabajando en las rutas para mantener las condiciones de transitabilidad.

 

 

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