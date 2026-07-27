Un muñeco de nieve puede hacerte ganar $200.000 y todavía estás a tiempo

Si hoy en la Comarca Andina parece que no hay demasiado lugar donde escapar del frío, al menos queda una alternativa: juntar nieve y convertirla en un muñeco. En medio de las intensas nevadas que se registran en la zona, Laberinto Patagonia lanzó un concurso de muñecos de nieve con dos premios de $200.000 cada uno.

La propuesta busca encontrar al muñeco más original y al más grande, por lo que la imaginación y la cantidad de nieve acumulada serán las principales herramientas para quienes quieran sumarse.

Dos categorías y dos premios de $200.000

El concurso de Laberinto Patagonia tiene dos categorías.

Una de ellas premia la originalidad, destinada al muñeco más creativo, divertido y diferente. La segunda busca al más grande, y en este caso hay un requisito particular: al momento de enviar la fotografía deberá aparecer una persona junto al muñeco para poder dimensionar su tamaño.

La iniciativa llega justo cuando la nieve volvió a cubrir distintos puntos de la Comarca Andina y transforma una de las postales más habituales del invierno en una oportunidad para hacer algo distinto.

Y para quienes ya no saben qué hacer con tanta nieve, la consigna parece sencilla: guantes puestos, a juntar todo lo posible y dejar volar la imaginación.

Cómo participar del concurso de muñecos de nieve

Para participar, hay que sacarle una foto al muñeco de nieve y compartirla en Instagram siguiendo los pasos indicados por Laberinto Patagonia.

La publicación debe incluir la etiqueta a Laberinto Patagonia, utilizar el hashtag #MuñecoDeNieveLaberinto y, además, enviar la fotografía elegida por WhatsApp al número 2944 45 0588.

Hay tiempo para etiquetar al emprendimiento hasta este martes 28 de julio a las 17 horas. Los ganadores serán definidos el miércoles 29 de julio a las 15 horas, cuando se conocerán las dos creaciones elegidas, una por cada categoría.

Al enviar la fotografía, los participantes también autorizan a Laberinto Patagonia a compartir la imagen en sus redes, siempre con los créditos correspondientes.

Así, en una jornada en la que el frío parece haberse instalado en cada rincón de la Comarca Andina, la propuesta es simple: si no hay dónde escapar de la nieve, habrá que aprovecharla. Y quizás, entre una pala, unos guantes y un poco de imaginación, aparezca el próximo gran muñeco de la zona.

O.P.