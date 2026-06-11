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11 de Junio de 2026
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Por Redacción Red43

Alerta por fuertes vientos y probabilidad de nevadas para este jueves en Esquel

Se espera una jornada marcada por condiciones meteorológicas inestables. El Servicio Meteorológico anticipa ráfagas que podrían alcanzar los 87 km/h y precipitaciones hacia la noche.
Por Redacción Red43

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El invierno se hace sentir en la región y este jueves 11 de junio será un día para tomar precauciones. Según el pronóstico vigente, la ciudad de Esquel atravesará una jornada con condiciones climáticas adversas, predominando los fuertes vientos y la inestabilidad en la temperatura.

 

Vientos intensos durante todo el día

 

El protagonista de la jornada será el viento. Desde la madrugada, se esperan velocidades constantes de entre 23 y 31 km/h, con una tendencia creciente a medida que avance el día. Para la tarde, el escenario será más complejo: se prevén vientos constantes de hasta 50 km/h y ráfagas que podrían alcanzar un pico de 87 km/h. Se recomienda a la población asegurar objetos en el exterior y circular con precaución.

 

Nubosidad y llegada de lluvias y nieve

 

El cielo se mantendrá mayormente nublado durante gran parte del día. En cuanto a la temperatura, se mantendrá en valores bajos, con una máxima estimada en 8°C durante la tarde y un descenso hacia la noche.

 

Lo más destacado llegará al finalizar el día: existe una probabilidad de entre el 10% y el 40% de precipitaciones, que podrían presentarse en forma de lluvias y nevadas durante la noche.




 

 

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