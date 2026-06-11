Bitcoin, herencias y propiedades: las claves de la nueva declaración de Adorni

Horas después de adherirse al Régimen Simplificado de Ganancias, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, presentó declaraciones juradas rectificativas ante la Oficina Anticorrupción y la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), incorporando bienes e inversiones que no figuraban en presentaciones anteriores.

La actualización se da mientras avanzan investigaciones judiciales por presunto enriquecimiento ilícito y negociaciones incompatibles con la función pública. Según fuentes oficiales, la revisión incluyó la reconstrucción de la evolución patrimonial familiar desde años previos a su ingreso al Gobierno.

Entre las principales novedades figura la incorporación de unos USD 513.000 vinculados a inversiones realizadas en Bitcoin entre 2013 y 2018. De acuerdo con la explicación oficial, el matrimonio habría invertido inicialmente cerca de USD 200.000 y obtenido ganancias a lo largo de los años mediante operaciones con criptomonedas.

Las rectificaciones también contemplan modificaciones relacionadas con el patrimonio de su esposa, Bettina Angeletti, así como ingresos provenientes de herencias. Entre ellos, se destacan aproximadamente USD 57.000 obtenidos por la venta de una propiedad en La Plata y otros USD 22.000 por un lote en Daireaux.

La documentación presentada además incorpora detalles sobre inmuebles adquiridos durante 2025, entre ellos una vivienda en el country Indio Cuá y un departamento en Caballito, así como los mecanismos de financiamiento utilizados para esas operaciones y las remodelaciones posteriores.

Según fuentes de la Jefatura de Gabinete, la revisión alcanzó también las declaraciones impositivas de los últimos cinco años. Adorni deberá regularizar y abonar los impuestos que surjan de las rectificaciones realizadas.

Desde el entorno del funcionario sostienen que todos los activos incorporados, incluidas inversiones financieras, herencias y operaciones inmobiliarias, tienen origen previo a su ingreso a la función pública. El objetivo de la presentación, indicaron, fue unificar y transparentar la evolución patrimonial familiar desde 2020 hasta la actualidad.

R.G