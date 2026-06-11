Precaución al volante: así se encuentra la Ruta 259 este jueves

Vialidad Nacional difundió este jueves por la mañana un nuevo parte del Plan Invernal 2026 para la Ruta Nacional 259, donde se recomienda circular con extrema precaución debido a las condiciones climáticas y el estado de la calzada.

En el tramo que une el empalme con la Ruta Nacional 40 y Esquel, la circulación se encuentra habilitada sobre pavimento. Sin embargo, se registran sectores con la calzada húmeda y presencia de sal, además de banquinas húmedas. También se informó sobre animales sueltos, viento, lloviznas y la presencia de equipos de Vialidad Nacional realizando tareas de mantenimiento.

Por otra parte, en el tramo Esquel–Trevelin, la ruta también permanece habilitada. Allí se reportó calzada húmeda con acumulación de agua en algunos sectores, banquinas húmedas, animales sueltos y condiciones meteorológicas similares, con viento y lloviznas.

Desde el organismo nacional recordaron que personal y maquinaria continúan trabajando sobre ambos sectores, por lo que solicitaron a los conductores reducir la velocidad, mantener una distancia prudente entre vehículos y respetar la señalización preventiva.

El reporte fue emitido a las 8 de la mañana de este jueves 11 de junio, en el marco de las tareas de monitoreo y mantenimiento que forman parte del Plan Invernal 2026.

Para más información dirigirse a https://www.argentina.gob.ar/transporte/vialidad-nacional/estado-de-rutas

R.G