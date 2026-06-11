La Justicia impidió que un padre trasladara a sus hijos a otra provincia sin acuerdo de la madre

La Justicia de El Bolsón intervino de manera urgente para impedir que dos niños fueran trasladados a otra provincia junto a su padre. La decisión se tomó tras una presentación realizada por la madre ante el fuero de Familia, donde advirtió que el progenitor planeaba mudarse en las próximas horas a una localidad ubicada a más de 1.000 kilómetros y establecer allí el nuevo lugar de residencia de los menores.

Frente a ese escenario, la jueza dispuso una medida cautelar que prohíbe modificar el centro de vida de los niños y ordena impedir su salida de la provincia de Río Negro hasta tanto se resuelva la situación por las vías legales correspondientes.

Denuncia de la madre e intervención judicial

Según consta en la presentación, los niños se encontraban bajo el cuidado de hecho de su padre. La mujer sostuvo que existían conflictos previos relacionados con la responsabilidad parental y el vínculo de los menores con ella.

En su planteo, señaló además que una de sus hijas no mantenía contacto con ella desde septiembre de 2024 y que distintos organismos estatales habían intervenido previamente en la dinámica familiar. También mencionó antecedentes judiciales entre ambas partes.

La madre afirmó que tomó conocimiento de la mudanza a través de mensajes de audio enviados por el padre a otra de sus hijas. De acuerdo con su relato, en esos mensajes el hombre expresaba que el traslado ya estaba decidido y que incluso desconocía si regresarían a Río Negro.

Para la mujer, concretar ese viaje implicaría modificar de manera unilateral el centro de vida de los niños, afectando sus vínculos familiares, sociales y cotidianos.

Qué evaluó la jueza

El expediente contó con la intervención del Defensor de Menores, quien respaldó el pedido formulado por la madre.

Al analizar el caso, la magistrada tuvo por acreditado el vínculo filial y valoró los antecedentes existentes entre las partes. Aunque no fue posible acceder al enlace donde se encontraban los audios mencionados, consideró que la cercanía de la fecha prevista para el viaje y el contexto general del conflicto justificaban una respuesta inmediata.

La resolución recordó que la responsabilidad parental corresponde a ambos progenitores y que ninguna de las partes puede decidir por sí sola un cambio de residencia permanente de sus hijos cuando ello implica modificar su centro de vida.

Además, señaló que una determinación de ese tipo requiere el acuerdo de ambos padres o una autorización obtenida mediante los procedimientos previstos por la legislación vigente.

La medida que impide salir de Río Negro

En su fallo, la jueza sostuvo que el eventual traslado podía impactar sobre la estabilidad emocional, familiar y habitacional de los niños. También remarcó que las diferencias entre los progenitores deben resolverse dentro del marco legal y no mediante decisiones unilaterales.

Con esos fundamentos, ordenó mantener el centro de vida de los menores en Río Negro y prohibió su salida de la provincia.

Para garantizar el cumplimiento de la medida, se libraron comunicaciones urgentes a la Policía de Río Negro, a la Gendarmería Nacional Argentina, a la Comisión Nacional de Regulación del Transporte y a otros organismos de control.

La resolución tiene carácter preventivo y provisorio, mientras continúa la tramitación judicial que deberá definir el fondo del conflicto familiar.

O.P.