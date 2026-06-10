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10 de Junio de 2026
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Por Redacción Red43

Plan Invernal 2026: así se encuentra la Ruta 259 en Chubut

La presencia de viento, humedad sobre la calzada y equipos de trabajo motivó una advertencia para quienes transiten entre Esquel y Trevelin. 
Por Redacción Red43

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La Ruta Nacional 259 se encuentra habilitada en todos sus tramos en Chubut, según el último parte emitido por Vialidad Nacional este martes a las 8 de la mañana. Sin embargo, las autoridades solicitaron a los conductores extremar las medidas de precaución debido a las condiciones de la calzada y a los trabajos de mantenimiento que se realizan en distintos sectores.

 

En el tramo pavimentado que une Esquel con Trevelin se registra calzada húmeda por riego con sal en algunos sectores y banquinas húmedas. Además, se advirtió sobre la presencia de animales sueltos, viento y equipos de Vialidad Nacional trabajando sobre la ruta.

 

Por su parte, el tramo de ripio entre Trevelin y el límite con Chile también permanece habilitado. Allí se reporta calzada húmeda, banquinas húmedas, neblina, viento y heladas leves. Asimismo, continúan las tareas de mantenimiento con maquinaria vial operando sobre la traza.

 

Desde Vialidad Nacional recordaron la importancia de respetar la señalización, reducir la velocidad y mantener una distancia prudente entre vehículos, especialmente en sectores donde las condiciones climáticas pueden afectar la visibilidad y la adherencia al camino.

 

Para más información dirigirse al siguiente link: https://www.argentina.gob.ar/transporte/vialidad-nacional/estado-de-rutas

 

 

 

R.G

 

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