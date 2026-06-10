Plan Invernal 2026: así se encuentra la Ruta 259 en Chubut

La Ruta Nacional 259 se encuentra habilitada en todos sus tramos en Chubut, según el último parte emitido por Vialidad Nacional este martes a las 8 de la mañana. Sin embargo, las autoridades solicitaron a los conductores extremar las medidas de precaución debido a las condiciones de la calzada y a los trabajos de mantenimiento que se realizan en distintos sectores.

En el tramo pavimentado que une Esquel con Trevelin se registra calzada húmeda por riego con sal en algunos sectores y banquinas húmedas. Además, se advirtió sobre la presencia de animales sueltos, viento y equipos de Vialidad Nacional trabajando sobre la ruta.

Por su parte, el tramo de ripio entre Trevelin y el límite con Chile también permanece habilitado. Allí se reporta calzada húmeda, banquinas húmedas, neblina, viento y heladas leves. Asimismo, continúan las tareas de mantenimiento con maquinaria vial operando sobre la traza.

Desde Vialidad Nacional recordaron la importancia de respetar la señalización, reducir la velocidad y mantener una distancia prudente entre vehículos, especialmente en sectores donde las condiciones climáticas pueden afectar la visibilidad y la adherencia al camino.

Para más información dirigirse al siguiente link: https://www.argentina.gob.ar/transporte/vialidad-nacional/estado-de-rutas

R.G