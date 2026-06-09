¿Cómo están las rutas este martes por la mañana?

Las tareas del Plan Invernal 2026 continúan desarrollándose en las rutas nacionales que atraviesan Chubut. Según el último parte emitido por Vialidad Nacional, los tramos de la Ruta Nacional 259 entre el empalme con la Ruta Nacional 40 y Esquel, así como el sector que une Esquel con Trevelin, se encuentran habilitados para la circulación.

No obstante, el organismo advirtió que ambos sectores presentan calzada húmeda y riego con sal realizado para prevenir la formación de hielo. Además, las banquinas permanecen húmedas y, en algunos sectores, con presencia de barro.

Desde Vialidad Nacional señalaron que hay equipos trabajando sobre la traza, por lo que solicitaron a los conductores extremar las medidas de precaución. También se reportó presencia de animales sueltos, viento y neblina, condiciones que reducen la visibilidad y exigen una conducción atenta.

Ante este panorama, se recomienda circular a velocidad moderada, respetar la señalización y mantenerse informado sobre la evolución de las condiciones de transitabilidad antes de emprender viaje.

Para más información sobre el estado de las rutas chubutenses dirigirse a https://www.argentina.gob.ar/transporte/vialidad-nacional/estado-de-rutas

R.G