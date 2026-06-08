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08 de Junio de 2026
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Por Redacción Red43

Vialidad Nacional reportó hielo, niebla y calzada húmeda en la Ruta 259

Se recomienda circular con extrema precaución.
Por Redacción Red43

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Las rutas nacionales que conectan Esquel con Trevelin continúan habilitadas, pero las condiciones de circulación exigen máxima atención por parte de los conductores, según el último parte del Plan Invernal 2026 emitido por Vialidad Nacional este domingo 8 de junio a las 8 de la mañana.

 

En el tramo de la Ruta Nacional 259 comprendido entre el empalme con la Ruta Nacional 40 y la ciudad de Esquel, la calzada se encuentra húmeda en algunos sectores, al igual que las banquinas. Además, se reporta presencia de animales sueltos, viento y neblina, mientras equipos de Vialidad Nacional realizan tareas sobre la traza. Desde el organismo solicitaron transitar con precaución.

 

Por otra parte, en el tramo Esquel–Trevelin, también sobre la Ruta Nacional 259, la situación presenta una mayor complejidad. La calzada está húmeda y registra sectores con hielo, mientras que las banquinas permanecen húmedas y con barro en algunos puntos. A esto se suma la presencia de animales sueltos, viento leve y bancos de niebla que reducen la visibilidad en determinados sectores.

 

Ante este escenario, Vialidad Nacional recomendó circular con extrema precaución, respetar las velocidades preventivas y mantenerse informado sobre el estado actualizado de las rutas antes de emprender viaje.

 

 

 

R.G

 

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