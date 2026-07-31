Taccetta confirmó gestiones para instalar una antena de telefonía que mejore la conectividad en Valle Chico

El intendente de Esquel, Matías Taccetta, se refirió a la falta de conectividad telefónica en Valle Chico y confirmó que el municipio mantiene gestiones con la empresa Movistar para avanzar en la instalación de una antena que permita mejorar el servicio en la zona.

“Lo que lo escuché a Jony y a otros vecinos de Valle Chico, es una demanda que lleva muchísimo tiempo”, expresó Taccetta, al recordar que la problemática existe desde que comenzaron a habitarse las primeras viviendas del sector.

En ese sentido, explicó que si bien en los últimos meses llegó la fibra óptica al barrio, todavía persisten dificultades ante cortes de energía. “Cuando se corta la luz, ellos dejan de tener la posibilidad de llamar o conectarse”, indicó el jefe comunal, y mencionó situaciones de emergencia en las que vecinos no pudieron comunicarse con servicios como el hospital o Bomberos.

Taccetta señaló que desde el inicio de su gestión comenzaron las conversaciones con la empresa de telefonía para buscar una solución. “Hemos gestionado desde el inicio de la gestión, también con la gente de Movistar, la posibilidad de colocar una antena”, afirmó, aunque aclaró que “no es fácil, son inversiones importantes que tiene que hacer la empresa”.

El intendente destacó que la necesidad de mejorar la cobertura no responde solamente a la situación actual del barrio, sino también al crecimiento proyectado para Valle Chico. “No solamente son los vecinos que están viviendo hoy en día, que son más de 150, 160 familias, sino el potencial que tiene Valle Chico”, sostuvo.

Además, remarcó que el sector atraviesa una etapa de desarrollo con la llegada de servicios básicos. “Después de 12 largos años, ya estamos culminando la última obra, que es la obra eléctrica, la obra de agua y la obra de gas ya la terminamos”, explicó.

En esa línea, adelantó que el municipio trabaja en la ampliación de la disponibilidad de lotes para acompañar el crecimiento habitacional. “Tenemos un proyecto de ampliar la cantidad de lotes para que más vecinos tengan la posibilidad de acceder al suelo y tener su vivienda”, manifestó.

Por último, Taccetta indicó que la intención es que la antena tenga un alcance más amplio y beneficie también a otros puntos con problemas de cobertura. “Queremos que la antena tenga la mayor amplitud posible para llegar y pensar a futuro”, señaló, haciendo referencia a sectores ubicados entre el aeropuerto, Valle Chico, la Ruta 259 y la Ruta 40.

“Quienes transitamos por la 259 y por la 40, sabemos que hay algunos sectores donde no hay telefonía, la portada es un sector, y es por eso que queremos que la antena tenga la mayor amplitud posible”, concluyó el intendente.

R.G