Caso Perejil: la Justicia rechazó nuevos planteos y acordaron trasladar al perro a un refugio

La causa por la muerte de Alma, la niña de 5 años que falleció tras un ataque en Playa Magagna, tuvo este viernes un nuevo capítulo judicial con una audiencia desarrollada en Rawson, donde se analizaron diferentes solicitudes relacionadas con el perro Perejil.

Según informaron los abogados Viviana Dualde y Gerardo Martínez, el tribunal no hizo lugar al pedido para que el Refugio Los Callejeros de Trelew se constituya como querellante en la investigación. También fue rechazado el planteo presentado por la defensa del animal para que Perejil sea considerado sujeto de derecho y reconocido como ser sintiente.

Durante el encuentro, sin embargo, se alcanzó un acuerdo entre las partes para avanzar con el traslado del perro a la asociación protectora durante la próxima semana. Allí permanecerá alojado bajo guarda judicial mientras se desarrollan las medidas pendientes dentro de la causa.

Los abogados destacaron la decisión y señalaron que el cambio de lugar permitirá contar con mejores condiciones para observar la evolución del animal. Según explicaron, el refugio dispone de personal capacitado y profesionales vinculados al cuidado y evaluación de perros, como adiestradores, veterinarios y una especialista en comportamiento animal.

Desde la organización protectora indicaron que, una vez que Perejil llegue al lugar, iniciarán un proceso de seguimiento y análisis de su conducta. En ese marco, remarcaron que el período de aproximadamente dos meses que pasó en situación de encierro podría haber influido en su comportamiento actual.

El objetivo de estas evaluaciones será aportar información sobre el estado del animal y sus reacciones, mientras la Justicia continúa con la investigación para determinar las responsabilidades correspondientes en el caso.

R.G