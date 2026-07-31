Becaria chubutense participó de capacitación internacional que reunió a investigadores latinoamericanos

El Gobierno del Chubut, a través de la Secretaría de Ciencia y Tecnología del Chubut, destaca la participación de la doctora Irina Velázquez, becaria posdoctoral cofinanciada entre la Provincia y el CONICET, en el curso internacional "Genómica de Poblaciones Humanas: de la secuenciación a la bioinformática para el análisis de la variabilidad y ancestría genética en poblaciones americanas poco estudiadas", que se desarrolló en la ciudad de Lima, Perú, reuniendo a investigadores y estudiantes de posgrado de distintos países de América Latina.

Velázquez, quien lleva adelante sus investigaciones en el Instituto de Diversidad y Evolución Austral (IDEAus, CONICET-CENPAT), fue seleccionada por el Comité Académico de la Escuela Latinoamericana de Bioinformática (CABBIO) para participar de esta propuesta, dirigida por el doctor Ricardo Fujita, que tuvo lugar en el Centro de Investigación de Genética y Biología Molecular de la Facultad de Medicina Humana de la Universidad de San Martín de Porres (USMP), bajo una modalidad híbrida, con instancias virtuales y presenciales.

La capacitación reunió a estudiantes de posgrado de Perú, Brasil, Paraguay, Uruguay y Argentina, además de investigadores de distintos países sudamericanos, con el objetivo de fortalecer la formación en herramientas de secuenciación masiva, bioinformática y análisis de datos genómicos aplicados al estudio de la diversidad genética y la historia evolutiva de poblaciones humanas poco estudiadas.

Durante el curso, los participantes combinaron clases teóricas con actividades prácticas vinculadas al procesamiento y análisis de datos genómicos, utilizando herramientas bioinformáticas y metodologías de vanguardia aplicadas actualmente a investigaciones sobre genética de poblaciones y ancestría.

Entre las actividades destacadas se contó con la participación de Aleena M. Stolworthy, integrante del equipo de Ensembl, quien presentó las herramientas y recursos desarrollados por este reconocido proyecto internacional para la anotación y el análisis de datos genómicos.

Los conocimientos adquiridos durante esta capacitación contribuirán al fortalecimiento de las investigaciones que la doctora Velázquez desarrolla en el IDEAus, particularmente aquellas orientadas a reconstruir la historia poblacional de la Patagonia mediante el estudio de la diversidad genética de poblaciones actuales y antiguas.

Investigaciones de excelencia en la provincia

La participación de investigadores y becarios en instancias de formación internacional representa una oportunidad para la actualización científica, la generación y el fortalecimiento de redes de colaboración regionales y la formación de recursos humanos altamente especializados.

En este sentido, las becas cofinanciadas entre la Provincia del Chubut y el CONICET constituyen una herramienta estratégica para potenciar la formación de investigadores y promover el desarrollo de investigaciones de excelencia con impacto en la provincia.

R.G