Helena Rico Galeano, con la camiseta del Club Andino Esquel al Mundial de Escalada en Italia

Luego de obtener el segundo puesto en su categoría en el Torneo Nacional de Escalada Deportiva que tuvo lugar en el mes de mayo en Esquel, la joven representante del Club Andino Helena Rico Galeano pudo cumplir el sueño de su vida en participar en el Mundial Juvenil vistiendo en este caso la camiseta Argentina.

Claro que este cuento de hadas, viene de meses atrás. Ya que luego de alcanzar el segundo puesto en Esquel, fue distinguida como Embajadora Deportiva en la ciudad donde reside: San Martín de los Andes.

El deporte local y nacional vivió una jornada histórica tras la finalización del Mundial Juvenil de Escalada Deportiva, celebrado del 18 al 25 de julio en la icónica ciudad de Arco, Italia.

El certamen contó con la participación de la delegación de la Selección Argentina, que demostró un crecimiento sostenido de la disciplina en las categorías U17 y U19 a nivel internacional.

Entre las máximas figuras del equipo se destacó la presencia de Helena Rico Galeano, representante del Club Andino Esquel (CAE). Tras haber logrado el segundo puesto en el Campeonato Argentino Juvenil de Boulder realizado en mayo en la ciudad cordillerana de Esquel, Helena selló su clasificación al Mundial y reafirmó su gran presente deportivo.

Su impacto no solo resonó en las paredes de escalada italianas, sino también a nivel institucional: en el marco de sus logros, el Concejo Deliberante de San Martín de los Andes aprobó una ordenanza para otorgarle el título de Embajadora Deportiva.

UN PROCESO COLECTIVO Y EL ORGULLO LOCAL

La actuación de la delegación argentina reflejó el trabajo constante de atletas, entrenadores y familias de distintos puntos del país. Desde el Club Andino Esquel destacaron el valor del camino recorrido, remarcando el orgullo que representa para la institución ver dar frutos al esfuerzo de tantos años y posicionar a sus jóvenes talentos entre los mejores escaladores del planeta.

Además de Helena Rico Galeano, la representación del CAE en Europa contó con la participación del oficial técnico Julián Plachesi, quien integró el cuerpo técnico junto a Josefina Piedrabuena (Club Náutico Azopardo), y Tomás Bravo y Greta Charry (Club Andino Lago Argentino).

UNA DISCIPLINA EN CONSTANTE ASCENSO

El paso del seleccionado por tierras italianas confirma la consolidación de la escalada deportiva en Argentina. Con 12 atletas en competencia, se superó la convocatoria del año anterior en Helsinki (Finlandia), donde habían participado 10 representantes.

Con el esfuerzo de los clubes de base, el acompañamiento de las comunidades y la proyección internacional de jóvenes como Helena Rico Galeano, la escalada argentina sigue abriendo vías de desarrollo y demostrando que no hay techo para soñar en grande.

LA DELEGACIÓN ARGENTINA EN ARCO 2026

La nómina de deportistas convocados para vestir los colores nacionales se conformó tras las pruebas selectivas de principios de año:

Categoría U17:

Helena Rico Galeano (CAE)

Martina Gosmaro Guzmán (AEBA)

Almendra Castrillo (CACH)

Tobías Lipshitz (CACH)

Valentín Carli (CNA)

Benicio Franco Bidán (CACH)

Categoría U19:

Anna Sgariglia (CALA)

Aimara Baldasare Tello (FECME)

Camila Manzoni Orlando (CNA)

Mirko Defazio (CALA)

Franco Eiroa (AEBA)

Emiliano Baigorria (GRAM)