Taccetta celebró el regreso de las prestaciones de PAMI y aclaró que "el amparo sigue vigente"

El Intendente de Esquel, Matías Taccetta, celebró el acuerdo que permitirá el regreso de las prestaciones de la obra social PAMI en la ciudad.

"Después de tanta espera y tanta lucha por parte de los jubilados y afiliados al PAMI, poder escuchar y acompañar es parte de la gestión. Agradezco muchísimo al Dr. Pombo, que se hizo cargo de la situación, que los escuchó y se reunió en varias oportunidades con ellos. También al Sr. Silva, Defensor de la Tercera Edad, que nos acompañó en la presentación del amparo el viernes pasado. Estuvieron aquí en nuestro despacho antes de acercarse al Juzgado Federal", narró.

La necesidad de la prestación para los adultos mayores de la localidad: "Bienvenido sea que haya un acuerdo y que desde el Juzgado Federal se haya intimado tanto a PAMI como a CIMOCH a acercar posiciones, teniendo como prioridad la salud de los jubilados, que tanto lo necesitan y que durante mucho tiempo no habían sido escuchados. También se vieron afectados afiliados de toda la zona noroeste de la provincia. Son 9.000 afiliados al PAMI que estaban sin servicio desde hace cuatro meses".

La necesidad de mantener estos acuerdos: "La solución tiene que ser a largo plazo. Esperemos no volver a pasar por esta situación. Le agradezco a cada uno de esos jubilados que se han acercado, preocupados. Este es un gran éxito para ellos, que tanto luchan y no bajan los brazos. Y el acompañamiento de parte nuestra, tanto de Azucena (Sambueza) como de todo el equipo, porque entendemos que gobernar es escuchar y solucionar. No pelearnos, no criticar al otro, ni quejarnos, sino buscar soluciones. Creo que se ha demostrado que en poco tiempo lo hemos podido destrabar", agregó.

Sobre la situación judicial, Taccetta indicó que la presentación del amparo continuará vigente. "Hablé hoy a la mañana con el abogado para ver cuál era la situación. Hasta tanto no haya algo formal, con declaraciones por parte de CIMOCH y de la gente de PAMI y algo presentado ante la justicia, el amparo sigue vigente. No vamos a levantar el pedido. Lo hablé tanto con el señor Silva, Defensor de la Tercera Edad, como con nuestro abogado. Vamos a continuar con esta presentación. Fue uno de los pedidos dentro del amparo: tener un ida y vuelta constante con la justicia para ver cuál es la situación. De no ser así, no teníamos la posibilidad de que nuestro abogado esté en contacto directo con esta presentación".

SL