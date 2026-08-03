-4°
Esquel, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Lunes 03 de Agosto de 2026
Logo Red43
RED43 sociedad Esquel
03 de Agosto de 2026
sociedad |
Por Redacción Red43

El Quirófano Móvil llega al barrio Cañadón de Bórquez con castraciones gratuitas

Durante toda la semana se realizarán castraciones gratuitas en la sede vecinal del barrio, desde las 8:00. La iniciativa busca acercar el servicio a los vecinos y fomentar la tenencia responsable de perros y gatos.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

La Municipalidad de Esquel informó que el Quirófano Móvil estará presente durante toda la semana en el barrio Cañadón de Bórquez, donde realizará castraciones gratuitas para perros y gatos.

 

El operativo se desarrollará en la sede vecinal del barrio, con atención desde las 8:00 horas, acercando este servicio a los vecinos para facilitar el acceso a la esterilización de sus mascotas.

 

 

 

Desde el municipio destacaron que la propuesta forma parte de las acciones destinadas a promover el cuidado responsable de los animales y continuar llevando servicios esenciales a los distintos barrios de la ciudad.

 

La campaña busca contribuir al control de la población de perros y gatos, además de fomentar una convivencia más saludable y responsable entre las mascotas y la comunidad.

 

 

 

R.G

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 ANSES actualizó jubilaciones y asignaciones: cuánto cobrarán desde agosto de 2026
2
 "Estamos muy contentos de estar acá": el testimonio de una turista en Esquel
3
 Rotary Esquel invita a una charla sobre su programa de intercambio de jóvenes
4
 El Cerro 21, el centinela que sigue siendo testigo de la historia de Esquel
5
 Vuelco camino a La Hoya: dos jóvenes internados tras chocar contra un puente y despistar
1
 Vuelco camino a La Hoya: dos jóvenes internados tras chocar contra un puente y despistar
2
 Inés Deocarets QEPD
3
 "Es un tema de conciencia": Pauli pidió responsabilidad al volante ante las malas condiciones climáticas
4
 Continúan las funciones de Toy Story 5 y Spider-Man en el Cine Auditorio Municipal
5
 Choque en Alvear y triple colisión de un taxi alcoholizado: los dos accidentes que marcaron el sábado en Esquel
Clima
clima |
Por Red43 -
clima |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -