El Quirófano Móvil llega al barrio Cañadón de Bórquez con castraciones gratuitas

La Municipalidad de Esquel informó que el Quirófano Móvil estará presente durante toda la semana en el barrio Cañadón de Bórquez, donde realizará castraciones gratuitas para perros y gatos.

El operativo se desarrollará en la sede vecinal del barrio, con atención desde las 8:00 horas, acercando este servicio a los vecinos para facilitar el acceso a la esterilización de sus mascotas.

Desde el municipio destacaron que la propuesta forma parte de las acciones destinadas a promover el cuidado responsable de los animales y continuar llevando servicios esenciales a los distintos barrios de la ciudad.

La campaña busca contribuir al control de la población de perros y gatos, además de fomentar una convivencia más saludable y responsable entre las mascotas y la comunidad.

R.G