Concejales reclaman información sobre el Parque Solar Arroyo Seco

Concejales del bloque Juntos por el Cambio de Esquel presentaron un pedido de informe ante la Cooperativa 16 de Octubre para obtener detalles sobre el proyecto Parque Solar Arroyo Seco.

La solicitud fue dirigida al presidente del Consejo de Administración, Miguel Ángel Illuminati, y busca conocer aspectos técnicos, económicos, financieros y contractuales vinculados a la iniciativa de generación de energía solar.

Entre los puntos requeridos figuran el presupuesto estimado de la obra, las fuentes de financiamiento, las empresas intervinientes, los contratos suscriptos, el proceso de selección de la firma ejecutora y el cronograma previsto para su desarrollo.

Además, los ediles solicitaron información sobre la potencia proyectada, la capacidad de generación, el equipamiento previsto y los estudios técnicos y ambientales realizados.

El pedido se fundamenta en el interés público que reviste el proyecto y en la necesidad de contar con información sobre una inversión que podría tener impacto en los asociados y usuarios de la Cooperativa. La nota otorga un plazo de diez días hábiles para brindar una respuesta.

R.G