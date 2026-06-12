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RED43 sociedad Acceso a TrevelinAlarma de incendio
12 de Junio de 2026
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Por Redacción Red43

Trevelin: ocurrió un incendio total en una casa

Producto del sistema de calefacción, se realizó un gran operativo y no hubo heridos. Los detalles.
Por Redacción Red43

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La Unidad Regional Esquel informó el incendio en el cual tuvo intervención durante la mañana de ayer jueves 11 de junio.

 

Al rededor de las 11 horas, en Calle Rifleros N 51, se toma conocimiento por parte del  centro de monitoreo local respecto de un incendio de vivienda.

 

Constituidos en el sitio se constata que la vivienda se estaría incendiando en su totalidad.

 

Sobre la vereda se encontraba el propietario junto a su madre, quien manifestó que posee calefacción a combustión leña y se descontrolo, ocasionando el incendio en el interior ya que poseía leña lindante a salamandra.

 

La adulta mayor no poseía lesiones ya que se retiro del domicilio antes del incendio, fue trasladada preventivamente al nosocomio local en ambulancia.

 

Tres dotaciones de bomberos participaron del operativo, y también se dio intervención a personal de cooperativa eléctrica quienes proceden al corte total de energía preventivamente. 

 

SL

 

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