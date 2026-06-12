Trevelin: ocurrió un incendio total en una casa

La Unidad Regional Esquel informó el incendio en el cual tuvo intervención durante la mañana de ayer jueves 11 de junio.

Al rededor de las 11 horas, en Calle Rifleros N 51, se toma conocimiento por parte del centro de monitoreo local respecto de un incendio de vivienda.

Constituidos en el sitio se constata que la vivienda se estaría incendiando en su totalidad.

Sobre la vereda se encontraba el propietario junto a su madre, quien manifestó que posee calefacción a combustión leña y se descontrolo, ocasionando el incendio en el interior ya que poseía leña lindante a salamandra.

La adulta mayor no poseía lesiones ya que se retiro del domicilio antes del incendio, fue trasladada preventivamente al nosocomio local en ambulancia.

Tres dotaciones de bomberos participaron del operativo, y también se dio intervención a personal de cooperativa eléctrica quienes proceden al corte total de energía preventivamente.

SL