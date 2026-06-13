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13 de Junio de 2026
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Por Redacción Red43

Cofradía Arte Sur propone una tarde de feria, poesía y música

Esta tarde. de 17 a 21 horas, el espacio de Sáenz Peña 1668 se convierte en lugar de compra, intercambio y escucha de producciones artísticas locales.
Por Redacción Red43

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Hoy sábado 13 de junio se realiza una nueva "Feria de arte" de 17 a 21 horas en Cofradía Arte Sur, galería de calle Sáenz Peña 1668, Esquel.

 

Será una edición especial, ya que la feria contará con el acompañamiento del ciclo de poesía "A viva voz" y de un cierre musical. 

 

La propuesta de A viva voz : "No me asustan las tormentas" poéticas de las feminidades.

 

Propone juntamos a leer y compartirnos poesía o prosa breve sobre las distintas formas de habitar las feminidades en este contexto de crisis.

 

"Creemos en la potencia de encontrarnos, mirarnos, escucharnos, alzar la voz y en la poesía y el arte como herramientas de lucha colectiva. Vení con tu mate y trae lo que quieras leer", proponen desde la organización.

 

El evento se plantea puntual, dentro de la feria que une producciones textiles, accesorios, obras en pequeño formato y arte objeto, suelta de libros y venta de fanzines. 

 

El cierre musical estará a cargo de Nadia Cardozo en voz y percusión, Marco Farías en guitarra y voz, y Nélida Anriquez en voz.

 

SL

 

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