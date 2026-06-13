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13 de Junio de 2026
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Por Redacción Red43

Gran apoyo de la Municipalidad de Trevelin para el boxeador Axel Antimán

El Intendente Héctor Ingram y el secretario de deportes Carlos Sainz le hicieron entrega de materiales deportivos
Por Redacción Red43

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El talento está asegurado, pero si no se tiene un apoyo desde el Estado o desde empresas privadas, todo cuesta un montón.

 

Y eso se vive con la familia Antimán, más precisamente con Agustín y su hijo Axel, quienes ven en el boxeo una ventana para mejorar su aspecto físico, su estado mental y, seguramente, cuando se le pone mucho empeño y amor a lo que uno hace los resultados, tarde o temprano, estarán a la vuelta de la esquina  

 

El intendente Héctor “Cano” Ingram entregó este viernes, equipamiento deportivo a Agustín y Axel Antimán, entrenador y boxeador de la localidad de Trevelin.

 

 

Acompañado por el secretario de Deportes de la Municipalidad de Trevelin, Carlos Sainz; el Intendente del Pueblo del Molino, compartió un momento en el cual Agustín y Axel le adelantaron parte de la agenda de trabajo, incluida la posibilidad de organizar, antes de fin de año, un nuevo festival boxístico en el Gimnasio Municipal “Eduardo Bjerring” de Trevelin.

 

"Axel tiene una instancia de entrenamiento en la costa chubutense en las próximas semanas y luego, en el mes de agosto, estará entrenando en el CEDEM, preparándose para sus próximas peleas" informó Carlos Sainz a este medio, quien ratificó el respaldo de la gestión municipal que encabeza Héctor “Cano” Ingram hacia el boxeo.

 

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