La Copa Trevelin de Futsal ya tiene fecha

En el marco de los festejos por un nuevo aniversario de la localidad, la Secretaría de Deportes de Trevelin avanza en la organización de la Copa Trevelin de Futsal, que se llevará a cabo durante el fin de semana largo del 4 al 7 de diciembre de 2026 en el Polideportivo Municipal "Eduardo Bjerring".

En diálogo con este medio, Julio Carrillo, quien es el coordinador del gimnasio municipal, brindó detalles sobre la planificación con anticipación, el formato de competencia y las expectativas para esta cita deportiva que reunirá a equipos de toda la comarca y la provincia.

“Estamos programando con bastante tiempo para imponer la fecha. Justo ese fin de semana extra largo que va del viernes 4 al lunes 7 de diciembre se desarrollará el torneo. El día 5 es el aniversario de Trevelin, bajo ese marco quisimos armar este torneo de futsal”, destacó Carrillo, sin olvidarse que el martes 8 es también feriado nacional.

CATEGORÍAS Y FORMATO DE JUEGO

El certamen contará inicialmente con la categoría Libre Masculino, en la que participarán 16 equipos divididos en cuatro zonas de cuatro integrantes cada una. En cada grupo clasificarán el primer y segundo puesto para disputar las fases de eliminación directa.

Asimismo, la organización está definiendo la inclusión de la categoría femenina dada la fuerte convocatoria del futsal en la región:

“Por ahora está confirmado Libre Masculino, y estamos evaluando agregar el Femenino. Armamos el cronograma y nos dan los horarios para sumar unos 8 equipos divididos en dos zonas de cuatro. Posiblemente también larguemos con el femenino”, confirmó el coordinador.

MODALIDAD POR INVITACIÓN Y ALCANCE COMARCAL

A diferencia de los torneos abiertos tradicionales, la Copa Trevelin se disputará bajo el formato de invitación, buscando un nivel competitivo óptimo y la representatividad de distintas ligas y comunas.

Trevelin contará con cuatro representantes —uno encabezando cada grupo—, mientras que el resto de las plazas se distribuirán entre conjuntos de Esquel, Tecka, El Maitén, Corcovado, Cholila, Gobernador Costa e inclusive algún invitado de la costa chubutense.

“El torneo va a ser por invitación. Nos hemos comunicado con equipos de distintas localidades y ya hay varios en lista de espera por si alguno de los invitados no puede asistir”, detalló.

COSTOS, PREMIACIÓN Y LOGÍSTICA

El valor de la inscripción se fijó (en principio) en 300.000 pesos por equipo, costo que absorbe todos los aranceles arbitrales del torneo. Los premios incluirán copas, trofeos y montos en efectivo para los elencos ganadores.

La competencia se financiará de manera integral a través de lo recaudado por inscripciones, cobro de entradas generales y el servicio de buffet que funcionará dentro del recinto deportivo.

En cuanto al hospedaje de los planteles visitantes, la Municipalidad dispondrá de las 40 plazas del albergue del gimnasio municipal, coordinando también con la oferta hotelera local.

“Arrancaría el viernes y terminaría el lunes, quedándole el martes feriado a las delegaciones para retornar tranquilas a sus hogares. Los gastos se van a cubrir entre las inscripciones, las entradas y el buffet; será un torneo autofinanciado”, concluyó Carrillo.

FICHA DEL TORNEO: COPA TREVELIN DE FUTSAL

Fecha: desde el viernes 4 al lunes 7 de diciembre de 2026

Sede: Polideportivo Municipal "Eduardo Bjerring" de Trevelin

Modalidad: Por Invitación

Equipos: 16 en Masculino Libre (4 zonas de 4) / 8 en Femenino Libre (a confirmar)

Inscripción: a confirmar 300.000 pesos (incluye arbitraje)

Premios: Copas y dinero en efectivo

Contacto: 2945 407223