Se postergó el debut de San Martín de Esquel en el Torneo Regional Federal Femenino

El director técnico de San Martín de Esquel, Matías Farías, destacó los grandes desafíos que se avecinan para el fútbol femenino del club. La postergación del calendario por cuestiones climáticas, la preparación del plantel y las expectativas de cara a la eliminación directa frente a Cruz del Sur.

San Martín de Esquel se prepara para jugar uno de los compromisos más importantes de su historia en el fútbol femenino. De cara a los dos choques de eliminación directa contra Cruz del Sur de Bariloche por el Torneo Regional Federal Femenino, el entrenador Matías Farías reconoció, ante la prensa, la significación de este momento:

"La verdad que sí, nos llena de incertidumbre sobre cómo va a ser y qué va a pasar. Es nuestra primera experiencia, no solo para mí, sino para la mayoría del plantel. Creo que tengo una sola chica que había jugado un torneo Federal como refuerzo; el resto somos todos inexpertos en esta clase de competición."

EL CLIMA OBLIGÓ A POSTERGAR LAS FECHAS

Previsto inicialmente para comenzar este fin de semana, las condiciones meteorológicas —con intensas nevadas tanto en Bariloche como en Esquel— modificaron la programación. El primero de los encuentros se jugará recién el domingo 30 de agosto en Bariloche y la revancha, una semana más tarde en Esquel.

Sobre el impacto de este mes adicional de espera en el grupo, el DT explicó que "Cuando les comenté la situación por el tema del clima, se lo tomaron bien. Hay que manejar la ansiedad, pero sirvió para prepararnos y enfocarnos un poco más; ver cómo vamos a afrontar el partido en Bariloche e imaginar los escenarios."

Al tratarse de una llave de eliminación directa a dos partidos con definición en Esquel, el técnico analizó lo que significa cerrar la serie como local:

"No sabemos si es bueno o malo. Si traés un resultado positivo, es lo mejor definir de local; pero si venís con un resultado negativo, te preguntás por qué. Cuando termine la eliminatoria podremos decir si convenía o no."

SIN REFUERZOS EXTERNOS Y ENTRENAMIENTO ADAPTADO

A pesar de haber evaluado la posibilidad de incorporar jugadoras para potenciar el plantel, diversas circunstancias laborales y compromisos (como el Nacional de Futsal) impidieron concretar incorporaciones. San Martín afrontará el certamen con la base que viene trabajando desde principios de año:

"Decidimos jugar con nuestro plantel. Lo charlamos; estamos desde el 5 de enero entrenando, así que decidimos afrontarlo con las chicas del club."

Respecto a la rutina de entrenamientos en época invernal, Farías señaló que utilizan la parte trasera de la cancha para resguardar el campo de juego principal de cara al reinicio del torneo local en septiembre. Además, han sumado estímulos físicos en el gimnasio del club y entrenamientos semanales en la cancha de Sambanca (cerca de Judiciales) para trabajar aspectos tácticos y de pelota parada en dimensiones de cancha de 11.

Acompañan a Matías Farías en el cuerpo técnico César Picón como Ayudante de campo y Jorge Ricaíl en la preparación física.

En cuanto a la logística para el viaje a Bariloche, el entrenador confirmó que cuentan con el respaldo institucional y del área de Deportes provincial para el traslado:

"Fuimos a la reunión en el Hotel Tehuelche con Chubut Deportes y nos van a ayudar con el tema del traslado. Por el lado del alojamiento y comida, se llegó a un acuerdo de reciprocidad entre los dirigentes de ambos clubes para resolverlo de la mejor manera."

Con un mes por delante para pulir detalles, el conjunto esquelense afronta la recta final de su preparación con el objetivo de hacer historia en el certamen regional.