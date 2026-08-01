La Fiesta de los Viñedos ya tiene fecha: ¿Cuándo será la FiViT 2027?

La Fiesta de los Viñedos de Trevelin ya tiene fecha confirmada para su edición 2027. El evento se realizará del 25 al 27 de marzo y volverá a reunir a productores, vecinos y visitantes en torno a una de las actividades productivas que más creció en la región.

La confirmación se dio durante la primera reunión organizativa, realizada en Viñas del Nant y Fall, donde representantes del Municipio y de los principales emprendimientos vitivinícolas comenzaron a delinear la próxima edición.

Comenzó la organización

Del encuentro participaron el secretario de Producción, Nicolás Ewdokimoff; la secretaria de Turismo, Cintia Figueroa; el secretario de Cultura y Educación, Gustavo De Vera; y la coordinadora de Comunicación y Protocolo, Silvana Ríos Jacobsen.

También estuvieron presentes referentes de Viñas del Nant y Fall, Chacra Baruk, Cuestarriba y Callejón del Viento, mientras que Casa Yagüe, Guardián del Valle y Contracorriente ya confirmaron que serán parte de la edición 2027.

Qué actividades tendrá la FiViT

La próxima edición buscará mantener el formato que caracterizó a la fiesta durante 2026, con propuestas orientadas a mostrar el crecimiento de la producción vitivinícola de Trevelin y acercar esa experiencia tanto a vecinos como a turistas.

Entre las actividades previstas habrá visitas guiadas a los viñedos, jornadas culturales, talleres y capacitaciones vinculadas a la producción de vinos, además de experiencias organizadas por cada uno de los establecimientos participantes.

La intención es que quienes recorran la fiesta puedan conocer de cerca el trabajo de los productores y las particularidades de una actividad que continúa consolidándose como uno de los atractivos de la región.

La agenda se conocerá en los próximos meses

Desde la organización informaron que el cronograma completo, los horarios y las distintas propuestas se darán a conocer de manera progresiva a medida que avance la planificación.

Mientras tanto, desde la Municipalidad de Trevelin y sus Parajes invitaron a seguir las redes sociales oficiales para conocer las novedades de una nueva edición de la Fiesta de los Viñedos, que volverá a combinar producción, turismo, gastronomía y cultura del 25 al 27 de marzo de 2027.

MA