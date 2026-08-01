-5°
Esquel, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Sabado 01 de Agosto de 2026
Logo Red43
RED43 sociedad Fiesta de los Viñedos
01 de Agosto de 2026
sociedad |
Por Redacción Red43

La Fiesta de los Viñedos ya tiene fecha: ¿Cuándo será la FiViT 2027?

Trevelin confirmó las fechas de una nueva edición del evento que reúne vino, gastronomía, cultura y turismo. Además, ya comenzaron los preparativos junto a productores locales.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

La Fiesta de los Viñedos de Trevelin ya tiene fecha confirmada para su edición 2027. El evento se realizará del 25 al 27 de marzo y volverá a reunir a productores, vecinos y visitantes en torno a una de las actividades productivas que más creció en la región.

 

La confirmación se dio durante la primera reunión organizativa, realizada en Viñas del Nant y Fall, donde representantes del Municipio y de los principales emprendimientos vitivinícolas comenzaron a delinear la próxima edición.

 

Comenzó la organización

 

Del encuentro participaron el secretario de Producción, Nicolás Ewdokimoff; la secretaria de Turismo, Cintia Figueroa; el secretario de Cultura y Educación, Gustavo De Vera; y la coordinadora de Comunicación y Protocolo, Silvana Ríos Jacobsen.

 

También estuvieron presentes referentes de Viñas del Nant y Fall, Chacra Baruk, Cuestarriba y Callejón del Viento, mientras que Casa Yagüe, Guardián del Valle y Contracorriente ya confirmaron que serán parte de la edición 2027.

 

 

 

Qué actividades tendrá la FiViT

 

La próxima edición buscará mantener el formato que caracterizó a la fiesta durante 2026, con propuestas orientadas a mostrar el crecimiento de la producción vitivinícola de Trevelin y acercar esa experiencia tanto a vecinos como a turistas.

 

Entre las actividades previstas habrá visitas guiadas a los viñedos, jornadas culturales, talleres y capacitaciones vinculadas a la producción de vinos, además de experiencias organizadas por cada uno de los establecimientos participantes.

 

La intención es que quienes recorran la fiesta puedan conocer de cerca el trabajo de los productores y las particularidades de una actividad que continúa consolidándose como uno de los atractivos de la región.

 

 

 

La agenda se conocerá en los próximos meses

 

Desde la organización informaron que el cronograma completo, los horarios y las distintas propuestas se darán a conocer de manera progresiva a medida que avance la planificación.

 

Mientras tanto, desde la Municipalidad de Trevelin y sus Parajes invitaron a seguir las redes sociales oficiales para conocer las novedades de una nueva edición de la Fiesta de los Viñedos, que volverá a combinar producción, turismo, gastronomía y cultura del 25 al 27 de marzo de 2027.

 

 

MA

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 Dos vehículos protagonizaron un fuerte choque en Esquel
2
 “Todos por Santi”: continúan solicitando dadores de sangre para Santiago Solitro durante agosto
3
 Últimas plazas disponibles en Las Lavandas, la nueva residencia para adultos mayores en Esquel
4
 Hugo Fabián Calderero QEPD
5
 La nieve complicó la llegada a Esquel y cancelaron un vuelo de Aerolíneas Argentinas
1
 La Universidad del Chubut celebró su XIII Colación de Grados en Rawson
2
 Trevelin vive hoy una noche a puro rock con artistas de la región
3
 Provincia realizará jornadas de Verificación Técnica Obligatoria para transporte de carga y pasajeros en la zona cordillerana
4
 Impulso Joven: Chubut lanzó un programa de capacitación para jóvenes
5
 Murió el hombre que cambió para siempre el montañismo moderno
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -