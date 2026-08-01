Indumentaria con identidad patagónica: la historia detrás de una marca esquelense que apuesta por la calidad y el diseño

Quienes recorren las ferias de emprendedores de Esquel y la región probablemente se hayan cruzado con el stand de CCC, una marca de indumentaria local que en los últimos años fue ganando lugar entre quienes buscan prendas cómodas, de calidad y con un estilo minimalista. Detrás del proyecto está Claudia Cerda, diseñadora de indumentaria y textil, quien compartió la historia de un emprendimiento que nació casi por casualidad durante la pandemia y que hoy se convirtió en su gran pasión.

Claudia estudió Diseño de Indumentaria y Textil en la Universidad Siglo XXI de Córdoba. Poco después de terminar la carrera tenía todo listo para mudarse a Francia, pero la irrupción de la pandemia cambió sus planes.

"Tenía pasaje para irme el 27 de marzo de 2020 y unos días antes se cerró todo. Me quedé encerrada en un departamento en Córdoba y empecé a preguntarme qué hacía", recordó.

En ese contexto comenzó a confeccionar barbijos de tela, en un momento en el que eran difíciles de conseguir y existía una gran demanda. Esa necesidad terminó convirtiéndose en el puntapié inicial de lo que hoy es su marca.

Más adelante regresó a Esquel, continuó desarrollando nuevas prendas y, tiempo después, pudo concretar el viaje a Francia que había quedado pendiente. Sin embargo, al volver decidió apostar definitivamente por su emprendimiento.

"Cuando regresé, volví con todo. Esto es lo que realmente me apasiona", aseguró.

Tres pilares que definen la marca

Claudia explicó que CCC se construye sobre tres conceptos que atraviesan todas sus colecciones.

El primero es el enfoque genderless, una idea que propone prendas pensadas para cualquier persona, sin etiquetas asociadas al género.

"No me gusta hablar de ropa para hombre o para mujer. La ropa no tiene género y cualquiera debería poder usar lo que le guste", expresó.

El segundo concepto está inspirado en la palabra danesa hygge, asociada a la comodidad, el bienestar y la sensación de sentirse a gusto.

"Quiero que la ropa sea cómoda, que puedas usarla en tu casa o salir con ella. Si una prenda es cómoda, siempre la querés volver a usar", explicó.

El tercer pilar es la calidad.

Su objetivo es confeccionar prendas duraderas que puedan usarse durante muchos años, reduciendo el consumo innecesario y la generación de residuos textiles.

"La idea es que la ropa dure, que incluso pueda regalarse o reutilizarse y no haya que estar comprando y descartando prendas todo el tiempo", señaló.

Una apuesta por el minimalismo

La estética de CCC también responde a una filosofía de diseño muy definida.

Las prendas presentan líneas simples, colores fáciles de combinar y un estilo básico que busca adaptarse a distintas ocasiones.

"Hay quienes piensan que lo básico es aburrido, pero para mí es justamente lo que hace que una prenda sea versátil. Podés combinarla de muchas maneras y seguir usándola con el paso del tiempo", comentó.

Además, explicó que gran parte de esa identidad está influenciada por el minimalismo, uno de sus movimientos artísticos favoritos.

De las redes sociales a las ferias

Actualmente, la marca comercializa sus productos principalmente a través de Instagram, donde muestra cada colección y recibe pedidos personalizados.

Además de las prendas propias, Claudia confecciona buzos, remeras, gorras y otros productos personalizados para emprendimientos, instituciones y marcas.

Durante los meses de buen clima también participa de distintas ferias de emprendedores en Esquel, espacios donde muchos vecinos ya identifican su marca y pueden conocer de cerca cada una de sus propuestas.

"Estoy muy contenta de poder desarrollar mi marca en la ciudad donde nací. La gente la recibió muy bien, me escribe con ideas, me hace pedidos y eso me motiva a seguir creciendo y haciendo lo que más me gusta", concluyó.

MA