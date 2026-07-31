No pagaba la cuota alimentaria y la Justicia le prohibió jugar al fútbol

La Justicia de El Bolsón resolvió aplicar nuevas medidas contra un hombre que mantiene una deuda por cuota alimentaria con su hija. Luego de que otras acciones judiciales no lograran el cumplimiento de la obligación, el fuero de Familia ordenó que sea desafiliado del club donde juega al fútbol y le prohibió participar en partidos, entrenamientos y cualquier otra actividad organizada por esa institución.

La decisión fue adoptada tras un pedido de la madre de la niña, quien volvió a denunciar que el incumplimiento persistía pese a las medidas ya dispuestas por el tribunal.

Las medidas anteriores no alcanzaron

Según consta en el expediente, el hombre ya había sido incorporado al Registro de Deudores Alimentarios y también se habían ordenado embargos de bienes. Además, existía una denuncia penal por incumplimiento de los deberes de asistencia familiar. Sin embargo, ninguna de esas herramientas logró que regularizara el pago de la cuota alimentaria.

Frente a esa situación, la jueza decidió avanzar con nuevas restricciones contempladas en el Código Civil y Comercial, que habilita la aplicación de medidas razonables para garantizar el cumplimiento de las sentencias alimentarias.

No podrá jugar al fútbol ni renovar la licencia

La resolución ordena que el demandado sea desafiliado del club donde practica fútbol y que no pueda disputar partidos, asistir a entrenamientos ni integrar planteles mientras la medida permanezca vigente.

El juzgado también dispuso comunicar la decisión tanto al club como a la asociación deportiva correspondiente para asegurar su cumplimiento.

A su vez, ordenó a las municipalidades de El Bolsón, Lago Puelo y El Hoyo que no emitan ni renueven la licencia de conducir del hombre hasta que regularice su situación.

También buscarán fondos en billeteras virtuales

Como parte de las nuevas disposiciones, el tribunal libró oficios a Mercado Pago, Ualá y Tarjeta Naranja para que informen si el demandado posee cuentas a su nombre.

En caso de existir dinero disponible, se ordenó inmovilizar los fondos y trabar un embargo preventivo a disposición del juzgado.

Fundamento de la resolución

En los fundamentos del fallo, la magistrada señaló que estas medidas no tienen carácter punitivo, sino que buscan garantizar el cumplimiento efectivo de una sentencia judicial. También recordó que el derecho alimentario forma parte de los derechos fundamentales de niños, niñas y adolescentes y que el incumplimiento afecta su derecho a un nivel de vida adecuado.

Asimismo, sostuvo que la falta de pago de la cuota alimentaria constituye una forma de violencia económica contra la madre, al obligarla a afrontar en soledad los costos de la crianza. Por ese motivo, consideró que las restricciones resultan razonables y proporcionales luego de que otras vías judiciales no lograran que el demandado cumpliera con su obligación.

O.P.