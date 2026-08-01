Milei volvió a respaldar a Adorni: “Para mí es honesto e inocente”

El presidente Javier Milei volvió a expresar su respaldo hacia Manuel Adorni, su exjefe de Gabinete, quien quedó en el centro de cuestionamientos tras conocerse gastos vinculados a propiedades, refacciones y viajes.

Durante una entrevista televisiva, el mandatario aseguró que continúa en contacto con Adorni y sostuvo que, a su entender, el exfuncionario es “honesto e inocente”.

“Hablé hace muy poco”, respondió Milei al ser consultado sobre la relación actual con Adorni, aunque aclaró que no pudieron verse personalmente debido a la agenda de viajes y actividades que tuvo en las últimas semanas.

El Presidente consideró que las críticas contra su excolaborador fueron producto de una reacción desmedida y afirmó que estuvieron vinculadas a sus enfrentamientos con sectores del periodismo.

“Para mí Adorni es honesto, la desproporción que hubo fue solo por el hecho de que tocó el ego de los periodistas”, sostuvo Milei.

El mandatario reiteró su postura de que Adorni “es inocente” y volvió a respaldar al exfuncionario luego de la polémica generada en torno a su patrimonio y sus gastos.

Durante la entrevista, Milei también repasó distintos aspectos de su gestión económica y defendió los resultados alcanzados por su gobierno.

El Presidente afirmó que “la economía argentina lleva 26 meses seguidos creciendo” y aseguró que durante su administración se quintuplicó “el ritmo al que crece la economía”.

Además, sostuvo que su gobierno logró “sacar a 14 millones de argentinos de la pobreza” y destacó la reducción de la cantidad de empleados públicos como parte de las medidas implementadas.

Milei también se refirió al escenario económico y a la inflación, y atribuyó las dificultades recientes a factores vinculados al contexto electoral.

En otro tramo de la entrevista, habló sobre el apoyo recibido desde Estados Unidos y cuestionó las interpretaciones que atribuyen al gobierno norteamericano un rol central en la asistencia económica.

Por último, el Presidente se refirió a la bandera argentina con la leyenda por la soberanía de Malvinas que mostró la Selección Argentina tras un partido frente a Inglaterra. Consideró que la expresión de los jugadores forma parte del sentimiento popular, aunque marcó diferencias respecto al rol de los dirigentes políticos.





MA