Cambió la VTV: ahora también podrá hacerse en talleres mecánicos habilitados

El Gobierno nacional oficializó una serie de modificaciones al sistema de Verificación Técnica Vehicular (VTV), con cambios que buscan ampliar los lugares donde puede realizarse la inspección y actualizar el esquema de controles para los distintos tipos de vehículos.

Uno de los principales cambios es que la revisión ya no deberá hacerse únicamente en plantas oficiales. A partir de la nueva normativa, también podrán realizarla talleres mecánicos, concesionarias y otros establecimientos que acrediten la capacidad técnica requerida y se encuentren inscriptos en el nuevo Registro Nacional de Talleres de Inspección Técnica de Vehículos.

Más talleres habilitados para realizar la VTV

Con este nuevo sistema, los propietarios de vehículos particulares, comerciales, de pasajeros, de carga, antiguos y especiales podrán elegir cualquiera de los establecimientos registrados para realizar la inspección técnica.

El objetivo de la medida es ampliar la oferta de servicios, facilitar el acceso a la revisión técnica y simplificar los trámites administrativos, manteniendo los estándares de seguridad vial.

El registro dependerá de la Secretaría de Transporte del Ministerio de Economía y funcionará de manera pública, gratuita y digital a través de la plataforma Trámites a Distancia (TAD). Los talleres interesados deberán inscribirse mediante una declaración jurada que acredite el cumplimiento de los requisitos técnicos establecidos por la normativa.

Qué cambia con los plazos de revisión

La reforma también introduce modificaciones en la frecuencia con la que deberán realizarse las inspecciones técnicas.

En el caso de los vehículos particulares 0 kilómetro, la primera VTV deberá efectuarse a los cinco años desde la fecha de patentamiento.

Luego, los vehículos particulares de hasta 10 años de antigüedad deberán realizar la revisión cada 24 meses, mientras que aquellos que superen ese plazo tendrán que hacerlo una vez por año.

Para los vehículos destinados al transporte de pasajeros o cargas, la primera inspección deberá concretarse dentro de los 12 meses posteriores al patentamiento y las revisiones continuarán siendo anuales.

Requisitos para los talleres

Los establecimientos que deseen brindar este servicio deberán contar con un director técnico y cumplir con todos los procedimientos de inspección previstos por la normativa vigente.

Con estas modificaciones, el Gobierno busca implementar un sistema con mayor cantidad de establecimientos habilitados, facilitar el acceso a la revisión técnica y mantener los controles necesarios para garantizar la seguridad de los vehículos que circulan por el país.

MA