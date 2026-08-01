-3°
Esquel, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Sabado 01 de Agosto de 2026
Logo Red43
RED43 pais vtv
01 de Agosto de 2026
pais |
Por Redacción Red43

Cambió la VTV: ahora también podrá hacerse en talleres mecánicos habilitados

La nueva normativa habilita a talleres mecánicos registrados para realizar la inspección técnica y actualiza la frecuencia de las revisiones según la antigüedad y el tipo de vehículo.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

El Gobierno nacional oficializó una serie de modificaciones al sistema de Verificación Técnica Vehicular (VTV), con cambios que buscan ampliar los lugares donde puede realizarse la inspección y actualizar el esquema de controles para los distintos tipos de vehículos.

 

Uno de los principales cambios es que la revisión ya no deberá hacerse únicamente en plantas oficiales. A partir de la nueva normativa, también podrán realizarla talleres mecánicos, concesionarias y otros establecimientos que acrediten la capacidad técnica requerida y se encuentren inscriptos en el nuevo Registro Nacional de Talleres de Inspección Técnica de Vehículos.

 

Más talleres habilitados para realizar la VTV

 

Con este nuevo sistema, los propietarios de vehículos particulares, comerciales, de pasajeros, de carga, antiguos y especiales podrán elegir cualquiera de los establecimientos registrados para realizar la inspección técnica.

 

El objetivo de la medida es ampliar la oferta de servicios, facilitar el acceso a la revisión técnica y simplificar los trámites administrativos, manteniendo los estándares de seguridad vial.

 

El registro dependerá de la Secretaría de Transporte del Ministerio de Economía y funcionará de manera pública, gratuita y digital a través de la plataforma Trámites a Distancia (TAD). Los talleres interesados deberán inscribirse mediante una declaración jurada que acredite el cumplimiento de los requisitos técnicos establecidos por la normativa.

 

Qué cambia con los plazos de revisión

 

La reforma también introduce modificaciones en la frecuencia con la que deberán realizarse las inspecciones técnicas.

 

En el caso de los vehículos particulares 0 kilómetro, la primera VTV deberá efectuarse a los cinco años desde la fecha de patentamiento.

 

Luego, los vehículos particulares de hasta 10 años de antigüedad deberán realizar la revisión cada 24 meses, mientras que aquellos que superen ese plazo tendrán que hacerlo una vez por año.

 

Para los vehículos destinados al transporte de pasajeros o cargas, la primera inspección deberá concretarse dentro de los 12 meses posteriores al patentamiento y las revisiones continuarán siendo anuales.

 

Requisitos para los talleres

 

Los establecimientos que deseen brindar este servicio deberán contar con un director técnico y cumplir con todos los procedimientos de inspección previstos por la normativa vigente.

 

Con estas modificaciones, el Gobierno busca implementar un sistema con mayor cantidad de establecimientos habilitados, facilitar el acceso a la revisión técnica y mantener los controles necesarios para garantizar la seguridad de los vehículos que circulan por el país.

 

 

MA

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 ¿YPF empezará a vender hamburguesas de McDonald’s en Esquel?
2
 Si entrás a El Bolsón, desde agosto estos descuidos pueden salirte muy caros
3
 Más nieve y más horas de esquí: las novedades de La Hoya para agosto
4
 Los combustibles vuelven a aumentar desde este sábado: cuánto suben la nafta y el gasoil
5
 Una menor, ropa de nena y juguetes sexuales, lo que compromete a un argentino detenido en Paraguay
1
 Orgullo chubutense: una cantante de Comodoro Rivadavia pasó a semifinales de “Es mi sueño”
2
 Recordatorio para vecinos de Esquel: el Ejército realizará prácticas y habrá áreas cerradas al público
3
 Milei volvió a respaldar a Adorni: “Para mí es honesto e inocente”
4
 Cambió la VTV: ahora también podrá hacerse en talleres mecánicos habilitados
5
 Últimas plazas disponibles en Las Lavandas, la nueva residencia para adultos mayores en Esquel
País
pais |
Por Red43 -
pais |
Por Red43 -
País
pais |
Por Red43 -
pais |
Por Red43 -
País
pais |
Por Red43 -
pais |
Por Red43 -