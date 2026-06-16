Los Cipreses: conversatorio sobre tenencia responsable

El próximo viernes 19 de junio, la directora de Zoonosis y Tenencia Responsable de Animales de la Municipalidad de Trevelin y Sus Parajes, la veterinaria Paola Jorgelina Silva, brindará una serie de charlas destinadas a las comunidades educativas del paraje Los Cipreses. La actividad se desarrollará en el edificio de la Escuela 98 Ingeniero Emilio Frey y estará adaptada para cada uno de los niveles educativos, abarcando desde el jardín de infantes y el nivel primario hasta el anexo secundario de la Escuela 7708.

"La propuesta consiste en concientizar sobre la Tenencia Responsable de Animales, sobre enfermedades zoonóticas que pueden surgir de la interacción con animales y cómo evitarlas", informó la funcionaria municipal sobre los principales ejes de las jornadas.

La tenencia responsable de mascotas implica asumir el compromiso de garantizar el bienestar integral del animal y la seguridad de su entorno durante toda su vida. Esto no solo abarca proporcionarles alimento adecuado, un refugio seguro y atención veterinaria regular para prevenir enfermedades zoonóticas, sino también asegurar su contención física, utilizando siempre correa en los espacios públicos para evitar accidentes y que no estén sueltos en la vía pública. De esta manera, al educar y cuidar de forma consciente a los animales de compañía, se promueve una convivencia armónica que protege tanto la salud pública como el bienestar de toda la comunidad.

Esta iniciativa preventiva y educativa en el ámbito escolar se llevará a cabo mediante un trabajo conjunto con la trabajadora comunitaria de salud en terreno, Palmira Quesada, con el objetivo de llegar de manera integral a toda la comunidad de Los Cipreses.

EBW