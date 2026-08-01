Inició la obra del Parque Lineal Medardo Morelli: "Será un espacio para que la gente se lo apropie y lo disfrute"

El intendente Matías Taccetta anunció el inicio de la obra del Parque Lineal Medardo Morelli, un proyecto que transformará un amplio sector de la ciudad con nuevos espacios recreativos, deportivos y de esparcimiento.

El mandatario municipal indicó que se trata de una obra de gran magnitud que demandará alrededor de nueve meses de ejecución y destacó que forma parte del plan de recuperación y puesta en valor de sectores que permanecieron durante años sin desarrollo.

"Empezamos una obra que va a tener un plazo largo, calculo nueve o diez meses. Estamos contentos; hoy culminamos otra obra importante como el módulo 2 de la planta de tratamiento y ahora ya estamos entretenidos con este proyecto tan ambicioso", expresó.

Taccetta explicó que el parque abarcará 500 metros lineales y contará con sectores destinados a distintas actividades para toda la familia. "Va a tener un espacio de juegos, un espacio de esparcimiento y también un espacio deportivo. Es una inversión enorme, de más de 800 millones de pesos, que vamos a destinar a este sector de la ciudad que está en pleno crecimiento", sostuvo.

El intendente recordó que la idea de desarrollar un parque en ese lugar comenzó a gestarse años atrás, cuando se ejecutaron las obras de cordón cuneta en el sector. "Ya teníamos previsto la posibilidad de tener un parque en este sector, un lugar donde la gente se va a poder apropiar, como lo hizo con el Paseo de la Cascada. Será un espacio embellecido y seguramente la gente lo va a cuidar como se merece", afirmó.

En cuanto a las características del nuevo espacio público, Taccetta adelantó que contará con juegos infantiles similares a los instalados en la Plaza del Cielo, aunque de mayor tamaño, además de un circuito aeróbico y dos playones deportivos.

"Los juegos van a ser similares a los de la Plaza del Cielo, quizás un poco más grandes y más atractivos. También va a tener un circuito aeróbico, un playón para fútbol y otro para básquet y otros deportes. La intención es que la gente lo disfrute de la mejor manera", señaló.

El intendente reconoció que se trata de una obra compleja y que los plazos pueden extenderse, aunque aseguró que el municipio planificó un tiempo de ejecución de nueve meses para garantizar el correcto desarrollo de todas las etapas.

"Sabemos que los plazos a veces se terminan alargando, pero pusimos como plazo máximo nueve meses para poder trabajar tranquilos y planificar cada una de las áreas que intervienen en este proyecto", indicó.

Finalmente, destacó que la ejecución demandará un trabajo coordinado entre distintas dependencias municipales. Precisó que la subsecretaria Carolina Lemir estará a cargo del proyecto, con la participación de las áreas de Espacios Públicos, Obras Públicas, UEPROMU y la Secretaría de Economía, encargada de las contrataciones y adquisiciones necesarias para cumplir con el cronograma previsto.

MA