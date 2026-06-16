Liga Cordillerana de Newcom: Más de 450 participantes compitieron en Esquel

Con la participación de más de 450 jugadores y jugadoras de distintos puntos de la región, Esquel fue sede de la 4ª fecha de la Liga Cordillerana de Newcom, consolidándose una vez más como un punto de encuentro para una disciplina que continúa creciendo año tras año.

La competencia se desarrolló durante el fin de semana en las instalaciones del Gimnasio Municipal y de la Escuela N° 112, donde un total de 44 equipos provenientes de la cordillera y la meseta compartieron jornadas de deporte, integración y compañerismo.

La competencia se disputaro en las categorías Femenino +40, +50 y +60, además de la categoría Mixto +68. Participaron delegaciones de Esquel, Trevelin, Gobernador Costa, José de San Martín, Río Pico, Gastre, El Maitén, Lago Puelo, El Hoyo, Epuyén, Cushamen, Lagunita Salada, El Bolsón y San Carlos de Bariloche, reflejando el crecimiento y la convocatoria que ha alcanzado la Liga Cordillerana de Newcom en toda la región.

Durante las dos jornadas, cientos de personas acompañaron la actividad, generando un gran marco de público que disfrutó de cada uno de los encuentros y del clima de camaradería que caracteriza al newcom.

Jorge Fernández, referente y organizador de la fecha, destacó el trabajo conjunto que permitió llevar adelante el evento y agradeció el acompañamiento del intendente Matías Taccetta.

"Quiero destacar el acompañamiento permanente del intendente Matías Taccetta y el trabajo articulado que se viene realizando junto a la Subsecretaría de Deportes. Gracias a ese esfuerzo conjunto pudimos desarrollar una fecha extraordinaria, con una gran convocatoria de equipos y mucho público acompañando durante todo el fin de semana", expresó.

Asimismo, Fernández remarcó el crecimiento sostenido que viene experimentando la Liga Cordillerana de Newcom, tanto en cantidad de equipos como en participación de jugadores y jugadoras de toda la región.

El subsecretario de Deportes, Hernán Maciel, señaló que este tipo de eventos no solo fortalecen el desarrollo deportivo, sino que también promueven espacios de encuentro, recreación e integración para cientos de personas, consolidando al newcom como una de las disciplinas de mayor crecimiento en la Patagonia.

La exitosa realización de esta cuarta fecha ratifica el compromiso de seguir generando propuestas deportivas de calidad, fortaleciendo el trabajo conjunto con instituciones, equipos y referentes de toda la región para continuar impulsando el crecimiento del newcom y posicionando a Esquel como una de las sedes más importantes de la disciplina en la cordillera patagónica.