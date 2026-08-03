Trevelin se prepara para el "Primer Torneo Copa Aniversario Pueblo del Molino" de Newcom

En el marco de las celebraciones previas al aniversario de Trevelin —que se conmemora el próximo 5 de diciembre—, las actividades deportivas comienzan a marcar la agenda local. En esta oportunidad, el equipo de Newcom Dragones de Trevelin presentó la convocatoria para el "Primer Torneo Copa Aniversario Pueblo del Molino", una propuesta que promete reunir a deportistas de toda la región.

El certamen se llevará a cabo los días 7 y 8 de noviembre en las instalaciones del Polideportivo Municipal y contará con un despliegue de tres canchas simultáneas y servicio de buffet.

El costo de inscripción por equipo se fijó en 100.000 pesos, más el pago de arbitraje, según se informó

La competencia estará abierta para un total de seis categorías, divididas de la siguiente manera:

Categoría Femenina: +50 y +60 años.

Categoría Mixta: +40, +50, +60 y +68 años.

Por otra parte, como incentivo para potenciar la llegada de delegaciones de otras localidades, la organización anunció un beneficio especial: descuento en alojamiento para los primeros 10 equipos inscriptos que provengan de más de 400 kilómetros de distancia.

En cuanto a los reconocimientos en disputa, el torneo entregará los siguientes premios:

1° Puesto: Reconocimiento trofeo y 150.000 pesos.

2° Puesto: Reconocimiento trofeo y 100.000 pesos.

3° Puesto: Reconocimiento trofeo y regalo sorpresa.

Los equipos interesados en participar o solicitar más detalles pueden comunicarse con la organización a través de los teléfonos de contacto:

2945 534990 (Arturo) o al Alejandra: 2945 426456 (Alejandra).