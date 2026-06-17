Por qué cada vez más turistas visitan el Parque Nacional Lago Puelo durante el invierno

Durante años, Lago Puelo fue asociado principalmente al verano. Sus playas, el lago y las altas temperaturas de la temporada estival concentraban gran parte de la actividad turística. Sin embargo, esa realidad comenzó a cambiar y el invierno gana cada vez más espacio entre quienes eligen visitar la Comarca Andina.

Desde el Parque Nacional Lago Puelo aseguran que la cantidad de visitantes durante los meses más fríos creció de manera sostenida y que actualmente muchas personas llegan atraídas por una propuesta que va mucho más allá de la temporada de verano.

“Lentamente empezamos a recibir turismo en invierno casi con la misma intensidad que en el verano”, explicó el intendente del Parque, Sergio Rusak, durante el lanzamiento de la temporada invernal.

Un parque para recorrer durante todo el año

Ubicado en el corazón de la Comarca Andina del Paralelo 42, el Parque Nacional Lago Puelo se convirtió en una de las principales puertas de entrada para quienes recorren la zona desde Bariloche o Esquel.

Según Rusak, gran parte de los visitantes llegan realizando excursiones desde ambas ciudades, aprovechando la conectividad y la cercanía con otros destinos turísticos de la cordillera.

Una vez en el Parque, las opciones son variadas. Las excursiones lacustres continúan funcionando durante el invierno, al igual que las actividades de trekking, kayak y cabalgatas, siempre que las condiciones climáticas lo permitan.

Entre las propuestas más elegidas se encuentra la navegación por el lago, que permite conocer distintos sectores del Parque Nacional e incluso acercarse al límite internacional con Chile.

Senderos, excursiones y actividades gratuitas

Además de las actividades al aire libre, el Parque cuenta con un centro de visitantes que permanece abierto para brindar información turística y orientación a quienes llegan por primera vez.

A esto se suma un ciclo de charlas abiertas al público que se desarrolla en el auditorio del Parque. Las exposiciones son brindadas por investigadores y especialistas que trabajan en distintas temáticas vinculadas al ambiente y la conservación. “Las publicamos en nuestras redes y son abiertas para todo el público”, señaló Rusak.

Otro aspecto que favorece las visitas es que actualmente el ingreso al Parque Nacional Lago Puelo es libre y gratuito.

El atractivo de los paisajes invernales

Aunque algunas personas asocian el invierno con una menor oferta de actividades, desde la administración del Parque sostienen que esta época permite descubrir otra faceta del lugar.

Las mañanas heladas, la presencia de nieve en las montañas y las vistas panorámicas sobre el lago generan escenarios muy diferentes a los del verano.

“Las excursiones en el lago son brillantes. Una mañana como la de hoy es un espectáculo por el panorama que se puede ver”, afirmó Rusak.

Las únicas restricciones temporales suelen darse en algunos senderos de montaña o de largo recorrido cuando las lluvias intensas, el viento o la caída de árboles representan un riesgo. Fuera de esas situaciones, el área recreativa permanece habilitada para recibir turistas.

Puerta de entrada a la Comarca Andina

A poco más de dos horas de viaje desde Bariloche o Esquel, el Parque Nacional Lago Puelo se posiciona como uno de los puntos de partida para conocer la Comarca Andina.

Además de los atractivos naturales, quienes llegan encuentran una amplia oferta gastronómica, alojamientos y excursiones distribuidas entre Lago Puelo, El Bolsón, El Hoyo, Epuyén, El Maitén y Cholila.

Con propuestas para distintas edades y actividades que continúan durante gran parte del año, el Parque Nacional Lago Puelo busca consolidar una tendencia que ya comenzó a hacerse visible: que el invierno también es una temporada para descubrir este rincón de la cordillera patagónica.

- Ornella Perdomo -