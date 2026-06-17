Seguridad Vial: una jornada para aprender las normas desde la infancia

En el marco de las actividades por el Día Nacional de la Seguridad Vial, distintas instituciones participaron de una jornada educativa destinada a estudiantes de nivel inicial y primario, con el objetivo de fomentar conductas responsables en la vía pública desde edades tempranas.

Sonia Calvo, responsable del área de Educación Vial, explicó que la propuesta fue organizada junto a diferentes organismos vinculados a la prevención y la seguridad. "Nos vinimos a festejar hoy en conjunto con la Policía Comunitaria, la APSV y el Área de Tránsito de la Municipalidad, invitados por la División de Educación Vial, a participar en esta jornada educativa con las escuelas nivel inicial y nivel primario", indicó.

La actividad se desarrolló durante toda la jornada e incluyó la participación de estudiantes de ambos turnos. "La idea es que participen todos los chicos de las escuelas, turno mañana y turno tarde", señaló.

Según Calvo, la educación vial encuentra en el juego una herramienta fundamental para transmitir conocimientos y hábitos. "La idea es que la educación vial llegue a través de juegos, que es la mejor manera de llegar", afirmó.

Además, remarcó la importancia de trabajar con los más pequeños como agentes multiplicadores dentro de sus hogares. "Se nos es más difícil llegar a los adultos, es totalmente lo opuesto con los niños. Ellos aprenden y después los llevan a la casa", sostuvo.

La responsable del área recordó que las acciones de concientización no se limitan a una fecha puntual. Durante todo el año, Educación Vial desarrolla capacitaciones para aspirantes a obtener la licencia de conducir y también visitas a jardines y escuelas.

"Participamos en lo que es Jardines de Infantes y Escuelas Primarias, donde nos solicitan para ir a dar una charla. Acompañamos a los jardines y les educamos cómo cruzar la calle, qué señales y qué significa cada señal", explicó.

Uno de los aspectos que más llamó la atención durante la jornada fue el interés de los chicos por la señalización vial. "Los niños saben mucho mejor que los grandes qué significa la cartelería", aseguró Calvo.

La propuesta incluyó actividades prácticas con autitos y circuitos adaptados para enseñar conceptos básicos de seguridad vial. "Tenemos unos cochecitos que tienen cinturón de seguridad y todo, entonces ellos saben que cuando se sientan en un auto tienen que colocarse el cinturón de seguridad", comentó.

Durante las actividades también se hizo especial hincapié en conductas responsables al volante y como peatones. "Está prohibido el uso del celular mientras se conduce, el cinturón de seguridad, los nenes sentados atrás como corresponde con la sillita correspondiente", recordó.

Asimismo, destacó la importancia de respetar la prioridad de paso de los peatones. "Recuerden que el peatón tiene prioridad de paso en las esquinas, haya o no haya sendas peatonales", remarcó.

Finalmente, Calvo señaló que la educación vial también busca formar peatones responsables. "Ellos ya saben, a través de todas las visitas que nosotros hemos hecho en las escuelas, cómo debe ser un peatón responsable", concluyó.

R.G